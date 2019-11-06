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  • Журналист Палмери: игроки «Наполи» выступили против Де Лаурентиса, который хотел закрыть их на базе после ничьи с «Зальцбургом»

Журналист Палмери: игроки «Наполи» выступили против Де Лаурентиса, который хотел закрыть их на базе после ничьи с «Зальцбургом»

6 ноября 2019, 12:46
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По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1).

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней. Форвард и капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье встретился с сыном Де Лаурентиса и сказал ему: «Мы отправляемся домой. Иди и скажи это своему отцу».

Ранее главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча. У Анчелотти конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

  • «Наполи» не может выиграть на протяжении четырех матчах.
  • В ЛЧ клуб занимает второе место в группе Е, в Серии А – седьмую позицию.

Источник: твиттер журналиста Танкреди Палмери

Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 187 тысяч человек.

Лига чемпионов Наполи Инсинье Лоренцо Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (2)
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talgatnurzhanov2006
1573038284
впервые слышу что у Анчелотти с кем то конфликт.
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