Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом»

В группе E состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом» – 1:1. «Ливерпуль» одержал победу над «Генком» (2:1).
Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
Наполи (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Холанд, 11 (с пенальти); 1:1 – Лосано, 44.
Ливерпуль (Англия) – Генк (Бельгия) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Вейналдум, 14; 1:1 – Самата, 41; 2:1 – Окслейд-Чемберлейн, 53.
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|10:7
|+3
|9
|2.
|Наполи
|4
|2
|2
|0
|6:3
|+3
|8
|3.
|Зальцбург
|4
|1
|1
|2
|12:10
|+2
|4
|4.
|Генк
|4
|0
|1
|3
|4:12
|-8
|1
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Источник: Бомбардир.ру