Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом»

В группе E состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом» – 1:1. «Ливерпуль» одержал победу над «Генком» (2:1).

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур

Наполи (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Холанд, 11 (с пенальти); 1:1 – Лосано, 44.

Ливерпуль (Англия) – Генк (Бельгия) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Вейналдум, 14; 1:1 – Самата, 41; 2:1 – Окслейд-Чемберлейн, 53.

Группа E И В Н П Мячи Разница Очки 1. Ливерпуль 4 3 0 1 10:7 +3 9 2. Наполи 4 2 2 0 6:3 +3 8 3. Зальцбург 4 1 1 2 12:10 +2 4 4. Генк 4 0 1 3 4:12 -8 1

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов