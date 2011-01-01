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    Серия А. «Лацио» впервые за 30 лет обыграл «Милан» на выезде, «Аталанта» проиграла «Кальяри» и другие результаты

    Состоялись воскресные матчи 11-го тура Серии А. «Аталанта» потерпела первое поражение в чемпионате за два месяца, уступив дома «Кальяри» со счетом 0:2.

    «Лацио» впервые с 1989 года обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии – 2:1 – и вышел на четвертое место в турнирной таблице, набрав в общей сложности 21 очко. «Милан» остался на 11-м месте с 13-ю баллами.

    Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

    Аталанта – Кальяри – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пашалич, 32 (в свои ворота); 0:2 – Олива, 58.

    Удаление: Иличич, 39 – нет.

    Верона – Брешиа – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сальседо, 50; 2:0 – Пессина, 81; 2:1 – Балотелли, 85.

    Дженоа – Удинезе – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Пандев, 22; 1:1 – де Паул, 32; 1:2 – Сема, 87; 1:3 – Лазанья, 90.

    Лечче – Сассуоло – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Лападула, 18; 1:1 – Толян, 35; 2:1 – Фалько, 42; 2:2 – Берарди, 85.

    Фиорентина – Парма – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жервиньо, 40; 1:1 – Кастровилли, 67.

    Милан – Лацио – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Иммобиле, 25; 1:1 – Бастуш, 28 (в свои ворота); 1:2 – Корреа, 83.

    Календарь Серии А

    Таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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