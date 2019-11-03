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Милан - Лацио

03.11.2019, Воскресенье, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 11 тур Милан - Лацио
Италия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 24 апреля, среда 21:45 Милан 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
32 тур
13 апреля, суббота 21:30 Милан 1:0 Лацио
13 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Лацио 1:1 Милан
Италия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 26 февраля, вторник 23:00 Лацио 0:0 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, среда 22:45 Лацио 0:0
(4:5)п		 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 31 января, среда 22:45 Милан 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
22 тур
28 января, воскресенье 20:00 Милан 2:1 Лацио
3 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Лацио 4:1 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
24 тур
13 февраля, понедельник 22:45 Лацио 1:1 Милан
5 тур
20 сентября, вторник 21:45 Милан 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
11 тур
1 ноября, воскресенье 22:45 Лацио 1:3 Милан
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
27 января, вторник 22:45 Милан 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
24 января, суббота 22:45 Лацио 3:1 Милан
1 тур
31 августа, воскресенье 20:00 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 23:45 Лацио 1:1 Милан
10 тур
30 октября, среда 23:45 Милан 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
2 марта, суббота 23:45 Милан 3:0 Лацио
8 тур
20 октября, суббота 22:45 Лацио 3:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
1 февраля, среда 23:45 Лацио 2:0 Милан
2 тур
9 сентября, пятница 22:45 Милан 2:2 Лацио
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
26 января, четверг 23:45 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
23 тур
1 февраля, вторник 22:45 Милан 0:0 Лацио
4 тур
22 сентября, среда 22:45 Лацио 1:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
28 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 1:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 22:45 Лацио 0:3 Милан
3 тур
21 сентября, воскресенье 22:30 Милан 4:1 Лацио
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
3 декабря, среда 22:45 Милан 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:30 Милан 1:1 Лацио
7 тур
7 октября, воскресенье 22:30 Лацио 1:5 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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