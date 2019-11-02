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Лига 1. «Марсель» обыграл «Лилль», «Лион» вырвал победу у «Тулузы»

2 ноября 2019, 23:51

Состоялись матчи 12-го тура Лиги 1. «Марсель» обыграл «Лилль» со счетом 2:1 и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Лион» вырвал победу в матче с «Тулузой» (3:2).

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

Марсель – Лилль – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сансон, 47; 2:0 – Габриэль, 79 (в свои ворота); 2:1 – Сумаро, 83.

Амьен – Брест – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Отеро, 27.

Нереализованный пенальти: Гирасси, 2 – нет.

Анжер – Страсбур – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бахокен, 26 (с пенальти).

Метц – Монпелье – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Диалло, 26; 2:0 – Нгетте, 47; 2:1 – Делор, 72; 2:2 – Самбья, 78.

Тулуза – Лион – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Саного, 15; 1:1 – Депай, 26; 2:1 – Лопеш, 57 (в свои ворота); 2:2 – Дембеле, 67; 2:3 – Депай, 90.

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Турнирная таблица Лиги 1

Матч Лиги 1 «Ним» – «Ренн» отменен из-за ливня

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Марсель Лилль Амьен Брест Анжер Страсбур Метц Монпелье Тулуза Лион
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