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    Лига 1. «Марсель» обыграл «Лилль», «Лион» вырвал победу у «Тулузы»

    Состоялись матчи 12-го тура Лиги 1. «Марсель» обыграл «Лилль» со счетом 2:1 и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Лион» вырвал победу в матче с «Тулузой» (3:2).

    Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

    Марсель – Лилль – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сансон, 47; 2:0 – Габриэль, 79 (в свои ворота); 2:1 – Сумаро, 83.

    Амьен – Брест – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Отеро, 27.

    Нереализованный пенальти: Гирасси, 2 – нет.

    Анжер – Страсбур – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бахокен, 26 (с пенальти).

    Метц – Монпелье – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Диалло, 26; 2:0 – Нгетте, 47; 2:1 – Делор, 72; 2:2 – Самбья, 78.

    Тулуза – Лион – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Саного, 15; 1:1 – Депай, 26; 2:1 – Лопеш, 57 (в свои ворота); 2:2 – Дембеле, 67; 2:3 – Депай, 90.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Матч Лиги 1 «Ним» – «Ренн» отменен из-за ливня

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2019 23:51
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