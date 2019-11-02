Матч Лиги 1 «Ним» – «Ренн» отменен из-за ливня

Матч 12-го тура Лиги 1 между «Нимом» и «Ренном» был отменен из-за погодных условий.
Встреча должна была начаться 2 ноября в 22:00 по московскому времени, однако за час до стартового свистка игра была перенесена на неопределенный срок из-за плохого состояния газона, пострадавшего от продолжительного ливня.
[#NOSRFC]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 2, 2019
En attente d'une décision, les joueurs s'échauffent sous la pluie battante.
—-#AllezRennes #ToutDonner pic.twitter.com/qhJXlChsnD
- «Ним» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе клуба 11 очков.
- «Ренн» расположился на 10-м месте (15).