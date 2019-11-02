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    Матч Лиги 1 «Ним» – «Ренн» отменен из-за ливня

    Матч 12-го тура Лиги 1 между «Нимом» и «Ренном» был отменен из-за погодных условий.

    Встреча должна была начаться 2 ноября в 22:00 по московскому времени, однако за час до стартового свистка игра была перенесена на неопределенный срок из-за плохого состояния газона, пострадавшего от продолжительного ливня.

    • «Ним» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе клуба 11 очков.
    • «Ренн» расположился на 10-м месте (15).

    Источник: твиттер «Ренна»

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