Шалимов: «Очень обидно не выиграть у «Динамо». Потеря концентрации, не досмотрели»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итог матча 15 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Чеченцы пропустили в компенсированное время второго тайма.

«Очень обидно не выиграть. И пенальти потащил Евгений Городов, и сами забили, и удаление у «Динамо». Соперник был на подъeме, на эмоциях. Мы держали мяч, контролировали игру. Но в конце совершили потери и не довели до победы.

Пропустили с обыкновенного углового. Пусть это будет потеря концентрации. Не досмотрели», – цитирует Шалимова журналист Александр Боярский.