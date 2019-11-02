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  • Шалимов: «Очень обидно не выиграть у «Динамо». Потеря концентрации, не досмотрели»

Шалимов: «Очень обидно не выиграть у «Динамо». Потеря концентрации, не досмотрели»

2 ноября 2019, 16:20
8

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итог матча 15 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Чеченцы пропустили в компенсированное время второго тайма.

«Очень обидно не выиграть. И пенальти потащил Евгений Городов, и сами забили, и удаление у «Динамо». Соперник был на подъeме, на эмоциях. Мы держали мяч, контролировали игру. Но в конце совершили потери и не довели до победы.

Пропустили с обыкновенного углового. Пусть это будет потеря концентрации. Не досмотрели», – цитирует Шалимова журналист Александр Боярский.

  • Обе команды продолжили идти в зоне переходных матчей.
  • При Шалимова «Ахмат» победил в РПЛ только один раз.
  • В следующем туре чеченцы встретятся с «Уралом» (8 ноября).

Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Шалимов Игорь
Комментарии (8)
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x-x-x-x-x
1572702025
Надо было играть как играли а не садиться. Не Иванова надо было выпускать а Мбенга вместо Понсе на уставшую защиту. Это моё мнение.
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Olymp2
1572713628
Нет чуркам
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Olymp2
1572713913
Помртригимь мчо
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Olymp2
1572714158
Ты бы помьртгмс
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Axe111
1572714198
Не УВЕЛИЧИТЬ СЧЕТ ИГРАЯ ПОЛ ГОДА В БОЛЬШИНСТВЕ И ТЕМ БОЛЕЕ УПУСТИТЬ ПОБЕДУ ЭТО ЦИРК!!!! УЧИСЬ У АЙНТРАХТА КАК ИГРАТЬ В БОЛЬШИНСТВЕ!!!! ТРЕНЕРИШКА УРОВНЯ ЧЕРЧЕСОВА
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