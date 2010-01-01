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    Шалимов: «Очень обидно не выиграть у «Динамо». Потеря концентрации, не досмотрели»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итог матча 15 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Чеченцы пропустили в компенсированное время второго тайма.

    «Очень обидно не выиграть. И пенальти потащил Евгений Городов, и сами забили, и удаление у «Динамо». Соперник был на подъeме, на эмоциях. Мы держали мяч, контролировали игру. Но в конце совершили потери и не довели до победы.

    Пропустили с обыкновенного углового. Пусть это будет потеря концентрации. Не досмотрели», – цитирует Шалимова журналист Александр Боярский.

    • Обе команды продолжили идти в зоне переходных матчей.
    • При Шалимова «Ахмат» победил в РПЛ только один раз.
    • В следующем туре чеченцы встретятся с «Уралом» (8 ноября).

    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1299

      x-x-x-x-x 59 минут назад

      Надо было играть как играли а не садиться. Не Иванова надо было выпускать а Мбенга вместо Понсе на уставшую защиту. Это моё мнение.

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