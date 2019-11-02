Шалимов: «Очень обидно не выиграть у «Динамо». Потеря концентрации, не досмотрели»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итог матча 15 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Чеченцы пропустили в компенсированное время второго тайма.
«Очень обидно не выиграть. И пенальти потащил Евгений Городов, и сами забили, и удаление у «Динамо». Соперник был на подъeме, на эмоциях. Мы держали мяч, контролировали игру. Но в конце совершили потери и не довели до победы.
Пропустили с обыкновенного углового. Пусть это будет потеря концентрации. Не досмотрели», – цитирует Шалимова журналист Александр Боярский.
- Обе команды продолжили идти в зоне переходных матчей.
- При Шалимова «Ахмат» победил в РПЛ только один раз.
- В следующем туре чеченцы встретятся с «Уралом» (8 ноября).
Источник: телеграм-канал Александра Боярского