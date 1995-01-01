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    Бистрович: «У «Зенита» отличная команда, они всегда очень сильны»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович оценил шансы московского клуба в игре 15-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Каждая победа важна для нас. Бывает, играешь хорошо, но не добиваешься результата, а с «Уфой» вышло наоборот. Но самое главное, что мы выиграли. Теперь будем готовиться к «Зениту» – у них отличная команда, они всегда очень сильны. Как и мы, они играют на три фронта. Думаю, матч должен получиться очень интересным», – заявил хорват.

    • Московский клуб занимает пятое место с 26 очками.
    • Встреча состоится завтра, 2 ноября, и начнется в 19:00 мск.
    • ЦСКА не может выиграть в трех последних матчах РПЛ.

    Источник: «Известия»

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