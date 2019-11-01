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  • Бистрович: «У «Зенита» отличная команда, они всегда очень сильны»

Бистрович: «У «Зенита» отличная команда, они всегда очень сильны»

1 ноября 2019, 10:33
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович оценил шансы московского клуба в игре 15-го тура РПЛ против «Зенита».

«Каждая победа важна для нас. Бывает, играешь хорошо, но не добиваешься результата, а с «Уфой» вышло наоборот. Но самое главное, что мы выиграли. Теперь будем готовиться к «Зениту» – у них отличная команда, они всегда очень сильны. Как и мы, они играют на три фронта. Думаю, матч должен получиться очень интересным», – заявил хорват.

  • Московский клуб занимает пятое место с 26 очками.
  • Встреча состоится завтра, 2 ноября, и начнется в 19:00 мск.
  • ЦСКА не может выиграть в трех последних матчах РПЛ.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бистрович Кристиян
Комментарии (3)
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Агасфер
1572603254
Кошёлку побольше Гинеру закажите.
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paracetamol
1572624451
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович оценил шансы московского клуба в игре 15-го тура РПЛ против «Зенита» как нулевые.
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starche
1572624691
Тенденцию следует продолжить.
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