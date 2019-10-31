Максименко, Джикия, Бакаев – в старте «Спартака» на матч с «Ростовом». Песьяков, Саплинов, Попов сыграют у гостей

«Ростов» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Бакаев, Крал, Ларссон, Понсе.
«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Логашов, Сигурдарсон, Попов, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов.
Запасные: Бабурин, Сигурдссон, Еременко, Ионов, Шомуродов, Байрамян, Чернов, Козлов, Долгов.
- Матч начнется в 19:30 мск на «Открытие Арене».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Источник: Бомбардир.ру