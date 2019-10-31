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  • Максименко, Джикия, Бакаев – в старте «Спартака» на матч с «Ростовом». Песьяков, Саплинов, Попов сыграют у гостей

Максименко, Джикия, Бакаев – в старте «Спартака» на матч с «Ростовом». Песьяков, Саплинов, Попов сыграют у гостей

31 октября 2019, 18:33
39

«Ростов» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Бакаев, Крал, Ларссон, Понсе.

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Логашов, Сигурдарсон, Попов, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов.

Запасные: Бабурин, Сигурдссон, Еременко, Ионов, Шомуродов, Байрамян, Чернов, Козлов, Долгов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак Ростов Песьяков Сергей
Комментарии (39)
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ROSTOV SUPER
1572536678
Епать , вот тебе и раз , Валера второй состав поставил , вся основа на скамейке ! Решил положить на Кубок и сосредоточится на предстоящей игре с Краснодаром !
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absent32
1572537421
Ростовчане сливают кубок((( жаль...
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0chevidno
1572537786
Отличный состав у Спартака! Вперед к победе!
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_Marqella_
1572538824
Ростов сегодня всосёт..
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Из Твери Леха
1572539624
Ростов играет резервом. Спартак основой. Валере пофиг на кубок.
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BAIv
1572541868
Где болельщики Спартака? В Ростове минимум в два раза больше пришло бы, Москва наелась футболом.
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Ден 781
1572542584
Чот Валера (судя по кометам) как то странно сливает кубок, автобусом...
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kazak161
1572542741
С таким составом не выиграть у Спартака, надо выпускать Еременко, Шомуродова и Байрамяна!
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kazak161
1572544297
Спартак с выходом в 1/4!, Ростов похоже даже замены уже не спасут!
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kazak161
1572544454
Дождался Валера с заменами,уже поздно кого то выпускать!
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