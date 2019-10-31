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    Максименко, Джикия, Бакаев – в старте «Спартака» на матч с «Ростовом». Песьяков, Саплинов, Попов сыграют у гостей

    «Ростов» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Бакаев, Крал, Ларссон, Понсе.

    «Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Логашов, Сигурдарсон, Попов, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов.

    Запасные: Бабурин, Сигурдссон, Еременко, Ионов, Шомуродов, Байрамян, Чернов, Козлов, Долгов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2019 18:33
    Комментарии45
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      Рейтинг: +14636

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Здесь Спартак и здесь Спартак: нас много на каждом километре!

      0
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      Рейтинг: +481

      Ростов рулит. 4 часа назад

      СТО ПУДОВ СДАЛ ИГРУ КАРПИН СПАРТАКУ. Поставь сразу основу фиг бы Спартак выиграл, видно по игре.

      0
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      Рейтинг: +2991

      Yurok161 > Ростов рулит. 4 часа назад

      Забудь.В воскресенье игра важнее на много.

      0
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      Рейтинг: +4634

      _Marqella_ > Yurok161 1 час назад

      В воскресенье тоже всосёте..

      0
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      Рейтинг: +534

      kazak161 5 часов назад

      Дождался Валера с заменами,уже поздно кого то выпускать!

      0
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      Рейтинг: +534

      kazak161 5 часов назад

      Спартак с выходом в 1/4!, Ростов похоже даже замены уже не спасут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +534

      kazak161 5 часов назад

      С таким составом не выиграть у Спартака, надо выпускать Еременко, Шомуродова и Байрамяна!

      2
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      Рейтинг: +21197

      gol_kak_sokol 5 часов назад

      Странное судейство ! Не думаю, что судья ведется на симуляцию комбайнеров. Просто сознательно подсуживавет Ростову.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2991

      Yurok161 > gol_kak_sokol 5 часов назад

      Мы ему 20 мешков пшеницы заплатили.

      2
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      Рейтинг: +21197

      gol_kak_sokol > Yurok161 5 часов назад

      На первый тайм хватило. Смотрим дальше.

      0
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      Рейтинг: +37150

      ROSTOV SUPER > Yurok161 5 часов назад

      И десять литров подсолнечного масла . На второй тайм !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21197

      gol_kak_sokol > ROSTOV SUPER 5 часов назад

      Спартак должен пообещать ему кило окорока.

      0
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      Рейтинг: +37150

      ROSTOV SUPER > gol_kak_sokol 5 часов назад

      Ну тогда у нас шансов ноль !

      0
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      Рейтинг: +2991

      Yurok161 > gol_kak_sokol 5 часов назад

      Тут и я бы игру слил(

      0
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      Рейтинг: +1355

      Ден 781 5 часов назад

      Чот Валера (судя по кометам) как то странно сливает кубок, автобусом...

      2
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      Рейтинг: +2930

      BAIv 5 часов назад

      Где болельщики Спартака? В Ростове минимум в два раза больше пришло бы, Москва наелась футболом.

      1
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      Рейтинг: +7563

      alex1951 6 часов назад

      ...Карпуша готовит сюрПрайз)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +552

      Из Твери Леха 6 часов назад

      Ростов играет резервом. Спартак основой. Валере пофиг на кубок.

      1
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