Медведев: «Если выиграет заявка Казани на Суперкубок УЕФА, «Зенит» будет помогать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб готов помочь Казани в случае успеха заявки на Суперкубок УЕФА.

«Мы открыты для обмена опыта со всеми, и сами его перенимаем. Здесь мелочей нет, очень часто это искусство управления, а не дополнительные финансовые затраты. В случае успеха [заявки Казани] обязательно будем помогать.

Казань уже принимала международные соревнования высочайшего уровня – и чемпионат мира по футболу, и чемпионат мира по водным видам спорта. Это очень доброжелательное и гостеприимное место, болельщикам там нравится. Думаю, Казань – это очень хороший кандидат», – сказал Медведев.

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году