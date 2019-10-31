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  • Медведев: «Если выиграет заявка Казани на Суперкубок УЕФА, «Зенит» будет помогать»

Медведев: «Если выиграет заявка Казани на Суперкубок УЕФА, «Зенит» будет помогать»

31 октября 2019, 16:15
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб готов помочь Казани в случае успеха заявки на Суперкубок УЕФА.

«Мы открыты для обмена опыта со всеми, и сами его перенимаем. Здесь мелочей нет, очень часто это искусство управления, а не дополнительные финансовые затраты. В случае успеха [заявки Казани] обязательно будем помогать.

Казань уже принимала международные соревнования высочайшего уровня – и чемпионат мира по футболу, и чемпионат мира по водным видам спорта. Это очень доброжелательное и гостеприимное место, болельщикам там нравится. Думаю, Казань – это очень хороший кандидат», – сказал Медведев.

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (1)
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Рубинище
1572534677
Да давно пора, Краневитора, или там Малкома для практики.на пол годика. у нас вспотеют практиковаться.
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