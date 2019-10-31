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    Медведев: «Если выиграет заявка Казани на Суперкубок УЕФА, «Зенит» будет помогать»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб готов помочь Казани в случае успеха заявки на Суперкубок УЕФА.

    «Мы открыты для обмена опыта со всеми, и сами его перенимаем. Здесь мелочей нет, очень часто это искусство управления, а не дополнительные финансовые затраты. В случае успеха [заявки Казани] обязательно будем помогать.

    Казань уже принимала международные соревнования высочайшего уровня – и чемпионат мира по футболу, и чемпионат мира по водным видам спорта. Это очень доброжелательное и гостеприимное место, болельщикам там нравится. Думаю, Казань – это очень хороший кандидат», – сказал Медведев.

    Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

    Источник: ТАСС

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    31.10.2019 16:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3159

      Рубинище 7 часов назад

      Да давно пора, Краневитора, или там Малкома для практики.на пол годика. у нас вспотеют практиковаться.

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      Рейтинг: +2492

      TOMSON 9 часов назад

      При всем уважение к Казане. Но мне кажется, такие матчи должны проходить на стадионах, где нет проблем с посещаемостью. Например Ростов, Самара, Краснодар. А если фанаты не хотят ходить на свой клуб, то и на подобные матчи им ходить не стоит.

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      Рейтинг: +1527

      Alekxei Z. > TOMSON 8 часов назад

      По мимо футбола надо и ещё что-то посмотреть, а с этим перечисленные вами города Казани не соперники.
      На финал ЛЕ по-любому будет аншлаг.

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