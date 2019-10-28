Хохлов – об информации о возможном назначении в «Ротор»: «Никак не могу подтвердить»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о том, что он – кандидат на трудоустройство в «Ротор».

«Никак не могу подтвердить. Не знаю, откуда эта информация появилась, спасибо», – сказал Хохлов.