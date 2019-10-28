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    Хохлов – об информации о возможном назначении в «Ротор»: «Никак не могу подтвердить»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о том, что он – кандидат на трудоустройство в «Ротор».

    «Никак не могу подтвердить. Не знаю, откуда эта информация появилась, спасибо», – сказал Хохлов.

    Источник: Sport24

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    28.10.2019 17:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +181

      Patriot58 17 часов назад

      Ротор- в вышку!

      1
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      Рейтинг: +3913

      paracetamol 19 часов назад

      Ротор жалко!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      AGAR4IK 19 часов назад

      значит брехня ну и слава богу


















      0
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      Рейтинг: +1572

      giluxa1963 20 часов назад

      ну и зачем они нам нужны нам нужен второй Прокопенко а они не тянут

      2
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