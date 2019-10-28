Хохлов – об информации о возможном назначении в «Ротор»: «Никак не могу подтвердить»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о том, что он – кандидат на трудоустройство в «Ротор».
«Никак не могу подтвердить. Не знаю, откуда эта информация появилась, спасибо», – сказал Хохлов.
- Хохлов в октябре был отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо».
- По информации «Чемпионата», в случае отставки главного тренера «Ротора» Игоря Меньщикова на его место будут претендовать пять человек, среди которых Дмитрий Аленичев, Хохлов и Роман Пилипчук.
Источник: Sport24