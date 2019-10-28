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  • Хохлов – об информации о возможном назначении в «Ротор»: «Никак не могу подтвердить»

Хохлов – об информации о возможном назначении в «Ротор»: «Никак не могу подтвердить»

28 октября 2019, 17:56
4

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о том, что он – кандидат на трудоустройство в «Ротор».

«Никак не могу подтвердить. Не знаю, откуда эта информация появилась, спасибо», – сказал Хохлов.

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Ротор Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (4)
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giluxa1963
1572276652
ну и зачем они нам нужны нам нужен второй Прокопенко а они не тянут
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AGAR4IK
1572278379
значит брехня ну и слава богу
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paracetamol
1572278873
Ротор жалко!
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risbi23
1573845191
баян
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