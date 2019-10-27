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    «Ротор» – в топ-20 клубов невысших лиг мира по средней посещаемости. Лидирует «Штутгарт»

    Клуб ФНЛ «Ротор» попал в топ-20 клубов из невысших лиг мира по средней посещаемости. На игры волжан ходит 22386 зрителей, это 19 место в рейтинге.

    При этом видеоблогер Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» утверждал, что часть билетов волгоградская команда распространяет бесплатно.

    Лидирует в рейтинге «Штутгарт», выступающий во второй Бундеслиге. Замкнул двадцатку клуб Чемпионшипа «Хаддерсфилд».

    • «Ротор» идет в ФНЛ третьим.
    • Команда выступает на арене, принимавшей матчи чемпионата мира-2018.
    • У «Ротора» есть опыт выступления в еврокубках – в частности, команда проводила матчи с «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sports.ru

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    27.10.2019 01:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3890

      paracetamol 27 октября, 10:58

      Ротор в РПЛ, срочно!

      0
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      Рейтинг: +12802

      slavutiq70 27 октября, 09:40

      Ну как же так не как не дождёмся возвращения Ротора в вышку,,,,,В вышке было бы под 30 и за 30 тыс зрителей,,,,,

      0
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      Рейтинг: +2136

      BlackMurder 27 октября, 08:13

      я лично видел цифру 36 тыс. Чел. Ротор среди вторых лиг входит в топ 10 Европы!!! Васю Путкина вообще не должно волновать, как и что делает ротор, даже если дают билеты бесплатно! Есть такое понятие, как хочешь иди, не хочешь не иди

      0
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      Рейтинг: +542

      Из Твери Леха 27 октября, 02:16

      100% в высшей лиге должны играть Ротор с Аланией и может еще Факел. У них история и армия фанатов. А кому там не место - так это Сочи, Уфе и Оренбургу.

      0
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      Рейтинг: +325

      OrenburgFC > Из Твери Леха 27 октября, 06:07

      сочи и уфа новые проекты - согласен. Газовик с 77 года - разве не история?

      2
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      Рейтинг: +6823

      ivanthebest 27 октября, 02:05

      Было бы интересно посмотреть на волжан в РПЛ.

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