Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ротор» – в топ-20 клубов невысших лиг мира по средней посещаемости. Лидирует «Штутгарт»

«Ротор» – в топ-20 клубов невысших лиг мира по средней посещаемости. Лидирует «Штутгарт»

27 октября 2019, 01:22
5

Клуб ФНЛ «Ротор» попал в топ-20 клубов из невысших лиг мира по средней посещаемости. На игры волжан ходит 22386 зрителей, это 19 место в рейтинге.

При этом видеоблогер Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» утверждал, что часть билетов волгоградская команда распространяет бесплатно.

Лидирует в рейтинге «Штутгарт», выступающий во второй Бундеслиге. Замкнул двадцатку клуб Чемпионшипа «Хаддерсфилд».

  • «Ротор» идет в ФНЛ третьим.
  • Команда выступает на арене, принимавшей матчи чемпионата мира-2018.
  • У «Ротора» есть опыт выступления в еврокубках – в частности, команда проводила матчи с «Манчестер Юнайтед».

Источник: Sports.ru
Россия. ФНЛ Германия. Бундеслига Ротор Штутгарт
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1572131103
Было бы интересно посмотреть на волжан в РПЛ.
Ответить
Из Твери Леха
1572131791
100% в высшей лиге должны играть Ротор с Аланией и может еще Факел. У них история и армия фанатов. А кому там не место - так это Сочи, Уфе и Оренбургу.
Ответить
BlackMurder
1572153209
я лично видел цифру 36 тыс. Чел. Ротор среди вторых лиг входит в топ 10 Европы!!! Васю Путкина вообще не должно волновать, как и что делает ротор, даже если дают билеты бесплатно! Есть такое понятие, как хочешь иди, не хочешь не иди
Ответить
slavа0508
1572158422
Ну как же так не как не дождёмся возвращения Ротора в вышку,,,,,В вышке было бы под 30 и за 30 тыс зрителей,,,,,
Ответить
paracetamol
1572163126
Ротор в РПЛ, срочно!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+