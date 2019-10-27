«Ротор» – в топ-20 клубов невысших лиг мира по средней посещаемости. Лидирует «Штутгарт»

Клуб ФНЛ «Ротор» попал в топ-20 клубов из невысших лиг мира по средней посещаемости. На игры волжан ходит 22386 зрителей, это 19 место в рейтинге.

При этом видеоблогер Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» утверждал, что часть билетов волгоградская команда распространяет бесплатно.

Лидирует в рейтинге «Штутгарт», выступающий во второй Бундеслиге. Замкнул двадцатку клуб Чемпионшипа «Хаддерсфилд».