Комбаров: «Планирую играть хоть до 40 лет. Лишь бы позволяло здоровье»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров ответил на вопросы о планах на будущее.
– Что тебя сейчас мотивирует в футболе?
– Я планирую играть максимально хорошо и долго. Хоть до 40 лет. Лишь бы позволяло здоровье. Знаю, что если буду показывать футбол, то могу получить и вызов в сборную.
– Ты не в обиде на Черчесова за то, что не позвал на ЧМ?
– Нет, конечно. За себя говорит результат. Тренер создал сильную команду, которая успешно сыграла и на чемпионате мира, и уже вышла на Евро. Я болею за сборную и знаю, что если ещe заслужу, то получу вызов.
– То есть все мысли у тебя о футболе?
– А разве могло быть иначе?
– Просто то ты тренерскую лицензию А получаешь, то в кино играешь.
– Одно другому не мешает. И Pro обязательно получу, и тренировать, возможно, буду. Но всe это позже. Если есть возможность, то почему бы заранее не побеспокоиться о будущем?
- Комбаров присоединился к «Крыльям» минувшим летом на правах свободного агента.
- В текущем сезоне игрок провел 12 матчей, результативными действиями не отличался.
- В сборную России фулбек не вызывался с марта 2018 года.
Комбаров: «Если Макгрегор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет всю Россию»
Комбаров: «Чемпионский костяк «Спартака» сформировал Аленичев, а Каррера пришeл в готовую команду»
Комбаров: «Уход из «Спартака» – это и моя инициатива в том числе»
Комбаров: «Не вмешивался в конфликты Глушакова с болельщиками»