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  • Комбаров: «Планирую играть хоть до 40 лет. Лишь бы позволяло здоровье»

Комбаров: «Планирую играть хоть до 40 лет. Лишь бы позволяло здоровье»

26 октября 2019, 09:59
9

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров ответил на вопросы о планах на будущее.

– Что тебя сейчас мотивирует в футболе?

– Я планирую играть максимально хорошо и долго. Хоть до 40 лет. Лишь бы позволяло здоровье. Знаю, что если буду показывать футбол, то могу получить и вызов в сборную.

– Ты не в обиде на Черчесова за то, что не позвал на ЧМ?

– Нет, конечно. За себя говорит результат. Тренер создал сильную команду, которая успешно сыграла и на чемпионате мира, и уже вышла на Евро. Я болею за сборную и знаю, что если ещe заслужу, то получу вызов.

– То есть все мысли у тебя о футболе?

– А разве могло быть иначе?

– Просто то ты тренерскую лицензию А получаешь, то в кино играешь.

– Одно другому не мешает. И Pro обязательно получу, и тренировать, возможно, буду. Но всe это позже. Если есть возможность, то почему бы заранее не побеспокоиться о будущем?

  • Комбаров присоединился к «Крыльям» минувшим летом на правах свободного агента.
  • В текущем сезоне игрок провел 12 матчей, результативными действиями не отличался.
  • В сборную России фулбек не вызывался с марта 2018 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Комбаров Дмитрий
Комментарии (9)
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Красный май
1572074129
Навешивал, навешиваю и буду навешивать, хоть до сорока лет. Избавь нас, Вселенная, от сборной, в которой будет выступать димитрий.
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portero
1572075450
Можно и после 60 играть, с друзьями, но силёнок то уже бегать так нет. Потому мини футбол
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Давид59
1572077979
Хороший пример - у тебя же в команде (Саша Анюков) Вперёд!
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ВетеR
1572078783
Слушая "Комбаровых", кривых "пенсионеров" становится грустно и тревожно за футбол !
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nik55
1572079319
а толк в этом будет-----как играть?
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Cules2013
1572106606
Те, кто заводят такие песни, плохо кончают. Дял меня показательный пример ван Перси, который говорил, что готов играть в МЮ до 40, а через год оказался в чемпионате Турции и в 35 лет закончил карьеру на родине в Голландии. Было бы чем Комбарову похвастаться в плане техники или тактической выучки... Просто мяч пинать до 40?
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zigbert
1572117527
Одним словом "артист".
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Plyash
1572118270
Хвальбишка,до такого возраста играют только великие спортсмены,а не середняки.Без обиды.
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