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    Комбаров: «Планирую играть хоть до 40 лет. Лишь бы позволяло здоровье»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров ответил на вопросы о планах на будущее.

    – Что тебя сейчас мотивирует в футболе?

    – Я планирую играть максимально хорошо и долго. Хоть до 40 лет. Лишь бы позволяло здоровье. Знаю, что если буду показывать футбол, то могу получить и вызов в сборную.

    – Ты не в обиде на Черчесова за то, что не позвал на ЧМ?

    – Нет, конечно. За себя говорит результат. Тренер создал сильную команду, которая успешно сыграла и на чемпионате мира, и уже вышла на Евро. Я болею за сборную и знаю, что если ещe заслужу, то получу вызов.

    – То есть все мысли у тебя о футболе?

    – А разве могло быть иначе?

    – Просто то ты тренерскую лицензию А получаешь, то в кино играешь.

    – Одно другому не мешает. И Pro обязательно получу, и тренировать, возможно, буду. Но всe это позже. Если есть возможность, то почему бы заранее не побеспокоиться о будущем?

    • Комбаров присоединился к «Крыльям» минувшим летом на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне игрок провел 12 матчей, результативными действиями не отличался.
    • В сборную России фулбек не вызывался с марта 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2019 09:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +461

      playsh 26 октября, 22:31

      Хвальбишка,до такого возраста играют только великие спортсмены,а не середняки.Без обиды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74286

      zigbert 26 октября, 22:18

      Одним словом "артист".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8596

      Cules2013 26 октября, 19:16

      Те, кто заводят такие песни, плохо кончают. Дял меня показательный пример ван Перси, который говорил, что готов играть в МЮ до 40, а через год оказался в чемпионате Турции и в 35 лет закончил карьеру на родине в Голландии.
      Было бы чем Комбарову похвастаться в плане техники или тактической выучки... Просто мяч пинать до 40?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3645

      nik55 26 октября, 11:41

      а толк в этом будет-----как играть?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11527

      ВетеR 26 октября, 11:33

      Слушая "Комбаровых", кривых "пенсионеров" становится грустно и тревожно за футбол !

      2
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      Рейтинг: +476

      Давид59 26 октября, 11:19

      Хороший пример - у тебя же в команде (Саша Анюков) Вперёд!

      1
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      Рейтинг: +34570

      portero 26 октября, 10:37

      Можно и после 60 играть, с друзьями, но силёнок то уже бегать так нет. Потому мини футбол

      2
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      Рейтинг: +957

      Красный май 26 октября, 10:15

      Навешивал, навешиваю и буду навешивать, хоть до сорока лет. Избавь нас, Вселенная, от сборной, в которой будет выступать димитрий.

      5
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      Рейтинг: +238

      АКМ-74У > Красный май 26 октября, 23:17

      Навешивать он перестал, силенок не хватает.
      Пора завязывать с футболом!

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