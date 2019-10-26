Комбаров: «Планирую играть хоть до 40 лет. Лишь бы позволяло здоровье»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров ответил на вопросы о планах на будущее.

– Что тебя сейчас мотивирует в футболе?

– Я планирую играть максимально хорошо и долго. Хоть до 40 лет. Лишь бы позволяло здоровье. Знаю, что если буду показывать футбол, то могу получить и вызов в сборную.

– Ты не в обиде на Черчесова за то, что не позвал на ЧМ?

– Нет, конечно. За себя говорит результат. Тренер создал сильную команду, которая успешно сыграла и на чемпионате мира, и уже вышла на Евро. Я болею за сборную и знаю, что если ещe заслужу, то получу вызов.

– То есть все мысли у тебя о футболе?

– А разве могло быть иначе?

– Просто то ты тренерскую лицензию А получаешь, то в кино играешь.

– Одно другому не мешает. И Pro обязательно получу, и тренировать, возможно, буду. Но всe это позже. Если есть возможность, то почему бы заранее не побеспокоиться о будущем?

Комбаров присоединился к «Крыльям» минувшим летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне игрок провел 12 матчей, результативными действиями не отличался.

В сборную России фулбек не вызывался с марта 2018 года.

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