Дмитрий Комбаров: «Если Макгрегор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет всю Россию»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался относительно слов бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, ранее назвавшего дагестанцев «трусливым народом».

«Макгрегор — очень яркая и харизматичная личность. Мне он нравился. Да и против его треш-поведения ничего не имею. Но когда он оскорбил национальность Хабиба, его отца и религию, то просто упал в моих глазах как спортсмен. Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию», – считает Комбаров.

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