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  • Дмитрий Комбаров: «Если Макгрегор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет всю Россию»

Дмитрий Комбаров: «Если Макгрегор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет всю Россию»

25 октября 2019, 22:50
9

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался относительно слов бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, ранее назвавшего дагестанцев «трусливым народом».

«Макгрегор — очень яркая и харизматичная личность. Мне он нравился. Да и против его треш-поведения ничего не имею. Но когда он оскорбил национальность Хабиба, его отца и религию, то просто упал в моих глазах как спортсмен. Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию», – считает Комбаров.

Конор Макгрегор назвал Тирни своим любимым футболистом. Шотландец ответил бойцу в твиттере

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оффтоп Крылья Советов Комбаров Дмитрий
Комментарии (9)
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Олег1204
1572033198
Да Димон, такую фигню несёшь... А если дагестанцы называют русских алкашами и шлюхами это нормально?
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Jhon1989
1572034513
Да ты куда лезешь... Пусть сами рамсят между собой! Большей половине вообще по барабану что на одного что на другого.
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Yev
1572036898
Чаще всего в жизни нас оскорбляют, обманывают и притесняют наши же соплеменники, просто от "чужаков" это воспинимается более болезненней. А ирландец шоу-мен, за базаром не следит, привык что в европах всё сходит с рук. Не обращайте на больных внимание и не делайте провакационных вбросов для межнациональной розни. И так зла вокруг достаточно.
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Axe111
1572043159
Говори за себя олух!!!! Какую всю Россию!!!!!????
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Владислав Vlad
1572049562
Недавно знакомый показал фотку и спрашивает меня - Знаешь кто это? Я говорю - Нет. Он долго смеялся. Оказывается это был Макгрегор. Суть вот в чём - большинство жителей России знать не знают, кто такой Хабиб и Макгрегор. Да и не хотят знать.))))
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Viper for CSKA
1572060580
Если честно, откровенно осточертели оба. Наши из кожи вон лезут, чтобы из одного сделать национального героя (национальность уж очень располагает к данным намерениям), хотя ему до Емельяненко и как человеку, и как спортсмену - как пешком до Китая. А ирландца же вся индустрия видит некой суперзвездой, которая позволяет им привлекать аудиторию за пределами их вида спорта. Любопытно, что большинство людей при этом не особо в курсе, кто эти двое такие.
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SPbZenit12
1572078510
Дык встанем же все на защиту Дагестана! Мне кстати когда говорят, что прыщ на теле стремный не обидно нисколько.
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