Дмитрий Комбаров: «Если Макгрегор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет всю Россию»

Дык встанем же все на защиту Дагестана! Мне кстати когда говорят, что прыщ на теле стремный не обидно нисколько.
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался относительно слов бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, ранее назвавшего дагестанцев «трусливым народом».
«Макгрегор — очень яркая и харизматичная личность. Мне он нравился. Да и против его треш-поведения ничего не имею. Но когда он оскорбил национальность Хабиба, его отца и религию, то просто упал в моих глазах как спортсмен. Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию», – считает Комбаров.
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