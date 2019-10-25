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    Дмитрий Комбаров: «Если Макгрегор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет всю Россию»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался относительно слов бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, ранее назвавшего дагестанцев «трусливым народом».

    «Макгрегор — очень яркая и харизматичная личность. Мне он нравился. Да и против его треш-поведения ничего не имею. Но когда он оскорбил национальность Хабиба, его отца и религию, то просто упал в моих глазах как спортсмен. Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию», – считает Комбаров.

    Конор Макгрегор назвал Тирни своим любимым футболистом. Шотландец ответил бойцу в твиттере

    Источник: «Чемпионат»

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    25.10.2019 22:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 26 октября 2019, 11:28

      Дык встанем же все на защиту Дагестана! Мне кстати когда говорят, что прыщ на теле стремный не обидно нисколько.

      0
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      Рейтинг: +6155

      Viper for CSKA 26 октября 2019, 06:29

      Если честно, откровенно осточертели оба. Наши из кожи вон лезут, чтобы из одного сделать национального героя (национальность уж очень располагает к данным намерениям), хотя ему до Емельяненко и как человеку, и как спортсмену - как пешком до Китая. А ирландца же вся индустрия видит некой суперзвездой, которая позволяет им привлекать аудиторию за пределами их вида спорта. Любопытно, что большинство людей при этом не особо в курсе, кто эти двое такие.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 октября 2019, 03:26

      Недавно знакомый показал фотку и спрашивает меня - Знаешь кто это? Я говорю - Нет. Он долго смеялся. Оказывается это был Макгрегор.
      Суть вот в чём - большинство жителей России знать не знают, кто такой Хабиб и Макгрегор. Да и не хотят знать.))))

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      Рейтинг: +3590

      Axe111 26 октября 2019, 01:39

      Говори за себя олух!!!! Какую всю Россию!!!!!????

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Axe111 26 октября 2019, 03:20

      Исламскую Россию.)))

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      Рейтинг: +3754

      Yev 25 октября 2019, 23:54

      Чаще всего в жизни нас оскорбляют, обманывают и притесняют наши же соплеменники, просто от "чужаков" это воспинимается более болезненней.
      А ирландец шоу-мен, за базаром не следит, привык что в европах всё сходит с рук. Не обращайте на больных внимание и не делайте провакационных вбросов для межнациональной розни. И так зла вокруг достаточно.

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 25 октября 2019, 23:15

      Да ты куда лезешь... Пусть сами рамсят между собой! Большей половине вообще по барабану что на одного что на другого.

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      Рейтинг: +1956

      Олег1204 25 октября 2019, 22:53

      Да Димон, такую фигню несёшь... А если дагестанцы называют русских алкашами и шлюхами это нормально?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Олег1204 26 октября 2019, 03:23

      По логике кочерги, если дагестанцы называют русских алкашами и шлюхами, то они оскорбляют всю Россию. А т.к. они сами представляют Россию, то значит оскорбляют себя. Такая вот философия кочерги.)))

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