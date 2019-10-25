Конор Макгрегор назвал Тирни своим любимым футболистом. Шотландец ответил бойцу в твиттере

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор назвал защитника «Арсенала» Кирана Тирни своим любимым футболистом.

«Мой любимый игрок — молодой парень Киран Тирни. Он был капитаном «Селтика», а сейчас играет за «Арсенал».

Он был моим преданным фанатом, поддерживал меня в течение многих лет. Это феноменальный футболист, очень классный игрок. Я много с ним общаюсь и поддерживаю его», – ответил Макгрегор на вопрос журналиста о самом любимом игроке.

После этого Тирни ответил Макгрегору в своем твиттере: «Спасибо большое, брат. Ты – икона и герой для меня. Я многому учусь у тебя, Король».