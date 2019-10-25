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    Конор Макгрегор назвал Тирни своим любимым футболистом. Шотландец ответил бойцу в твиттере

    Боец смешанного стиля Конор Макгрегор назвал защитника «Арсенала» Кирана Тирни своим любимым футболистом.

    «Мой любимый игрок — молодой парень Киран Тирни. Он был капитаном «Селтика», а сейчас играет за «Арсенал».

    Он был моим преданным фанатом, поддерживал меня в течение многих лет. Это феноменальный футболист, очень классный игрок. Я много с ним общаюсь и поддерживаю его», – ответил Макгрегор на вопрос журналиста о самом любимом игроке.

    После этого Тирни ответил Макгрегору в своем твиттере: «Спасибо большое, брат. Ты – икона и герой для меня. Я многому учусь у тебя, Король».

    Источник: твиттер Кирана Тирни

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    25.10.2019 20:36
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