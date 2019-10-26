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    Комбаров: «Уход из «Спартака» – это и моя инициатива в том числе»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров опроверг информацию о том, что при разрыве контракта со «Спартаком» он получил в качестве компенсации около 100 миллионов рублей.

    «Уход – это и моя инициатива в том числе. Что касается того, что говорилось, что клуб выплатил мне под сто миллионов рублей за разрыв контракта, то не знаю, откуда вы такую сумму взяли. Данные не разглашаются. Но были определeнные контрактные отношения, клуб предложил условия расторжения, я их принял. Всe», – сказал 32-летний футболист.

    • Комбаров покинул «Спартак» в июне после девяти лет в клубе.
    • Защитник провел за москвичей 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
    • В составе «Спартака» Комбаров завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2019 06:42
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