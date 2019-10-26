Дмитрий Комбаров: «Чемпионский костяк «Спартака» сформировал Аленичев, а Каррера пришeл в готовую команду»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров считает, что чемпионский костяк в сезоне-2016/17 собрал Дмитрий Аленичев, а не Массимо Каррера.

— Ты, кстати, читал последнее интервью Аленичева? Он сказал: «При мне «Спартак» мог стать фаворитом номер один на долгие годы».

— Полностью согласен. В сезон после чемпионского мы должны были опять брать золото, но на команду оказывалось сильное давление. Кому-то нужно было реализовывать свои амбиции — это была одна из причин, почему не было игры.

— Но здесь вопрос скорее именно об Аленичеве.

— Это он собирал команду — либо расставался с футболистами, либо приобретал новых. Аленичев сформировал костяк, а его убрали после первого тура, когда выиграли у «Тулы» 4:0. Точнее, убрали-то его после той неудачи с АЕКом. Но Каррера пришел уже в готовую команду, которая и стала чемпионом. На следующий год все футболисты остались, плюс у конкурентов начались проблемы. Но я опять скажу: кому-то надо было игроков покупать и убирать, разваливать костяк — и началась ситуация, которую все знают.

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