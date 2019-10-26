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    Дмитрий Комбаров: «Чемпионский костяк «Спартака» сформировал Аленичев, а Каррера пришeл в готовую команду»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров считает, что чемпионский костяк в сезоне-2016/17 собрал Дмитрий Аленичев, а не Массимо Каррера.

    — Ты, кстати, читал последнее интервью Аленичева? Он сказал: «При мне «Спартак» мог стать фаворитом номер один на долгие годы».

    — Полностью согласен. В сезон после чемпионского мы должны были опять брать золото, но на команду оказывалось сильное давление. Кому-то нужно было реализовывать свои амбиции — это была одна из причин, почему не было игры.

    — Но здесь вопрос скорее именно об Аленичеве.

    — Это он собирал команду — либо расставался с футболистами, либо приобретал новых. Аленичев сформировал костяк, а его убрали после первого тура, когда выиграли у «Тулы» 4:0. Точнее, убрали-то его после той неудачи с АЕКом. Но Каррера пришел уже в готовую команду, которая и стала чемпионом. На следующий год все футболисты остались, плюс у конкурентов начались проблемы. Но я опять скажу: кому-то надо было игроков покупать и убирать, разваливать костяк — и началась ситуация, которую все знают.

    Дмитрий Комбаров: «Если Макгрегор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет всю Россию»

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2019 01:05
    Комментарии16
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      Рейтинг: +335

      СвинкаСправедливости 26 октября, 16:09

      Да этот костяк и при Якине был.

      1
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      Рейтинг: +419

      Alejandrrro 26 октября, 14:41

      А чего вас всех чемпионов повыпинали из клуба при Кононове? Могли б ещё пару-тройку чемпионств взять.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +18490

      VVM1964 26 октября, 14:02

      РУКИ ПРОЧЬ ОТ КАРРЕРЫ !!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2369

      maygli > VVM1964 26 октября, 23:04

      Успокойся, никому он не нужен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4051

      filosof sparty 26 октября, 12:01

      Во первых. От участника Ромашки-группировки упырей- ничего другого и не ожидал услышать. Во вторых. Что с сайтом? Каждую страницу по пять раз приходится перезагружать, чтобы увидеть содержимое. Или так только у меня?

      3
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      ...
      Рейтинг: +6473

      батог > filosof sparty 26 октября, 12:02

      У всех !

      2
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      Рейтинг: +4051

      filosof sparty > батог 26 октября, 12:25

      Благодарю

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      Рейтинг: +18490

      VVM1964 > filosof sparty 26 октября, 14:00

      Задолбался уже !!! Что там у них сегодня ((((( Да и с первой фразой тоже согласен .

      0
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      Рейтинг: +957

      Красный май 26 октября, 10:07

      Самый костяной костяк был сформирован в матче против автобуса Бердыева - в семь защитников. Как же, помним-помним.

      4
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      Рейтинг: +1496

      Alekxei Z. 26 октября, 09:34

      Опять эту ху..ню несёте в люди. Конечно состав собирал Аленичев, так аак он являлся тренером на тот момент.
      Под руководством Карреры многие прыгнули выше головы и стали чемпионами.
      ох..ев от свалившейся удачи выбили себе огромные зп и на футбол забили...
      Каррера хотел убрать данных футболистов, но администрация приняла половинчатые решения , что и привело к развалу всего...
      По-моему так.

      4
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      Рейтинг: +6069

      Asbjorn 26 октября, 08:43

      Ну да,при Аленичеве просирали и еле ползали, но выиграли чемп на его багаже, верим, верим

      3
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      Рейтинг: +2460

      АртурZaСМ 26 октября, 08:04

      Да хорош уже эту х..ню нести про "Багаж Аленичева", он показал на что способен будучи рулевым Енисея. Собрать это одно, нужно еще уметь управлять, как эти тупари "фанаты Аленичева" этого не понимают я не знаю. Если я соберу гитариста, ударника, трубача, пианиста и скажу им играть красивой музыки не получится. Нужен дирижёр-мастер...

      5
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      Рейтинг: +2369

      maygli > АртурZaСМ 26 октября, 23:02

      И кто по твоему дирижёр- мастер?

      0
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      Рейтинг: +3581

      Viper for CSKA 26 октября, 06:37

      Не в обиду болельщикам будет сказано, но складывается ощущение, что в Спартак игроков набирают по принципу: язык без костей, голова без мозгов, душевная организация без совести - тогда мы идём к вам (контракт подписывать). Никакой благодарности по отношению к тренеру-чемпиону, при этом очередное восхваление Аленичева. У него было вполне достаточно времени, чтобы проявить себя в Спартаке. И явно не от наличия неимоверных тренерских данных он после ухода работал в ФНЛ, а из РПЛ вылетал с последнего места.

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      Рейтинг: +3881

      Владислав Vlad 26 октября, 03:13

      Самедова и Адриано - тоже Алень привёл в Спартак?
      Что ж вы тогда при Алене какашки по полю пинали?
      Кочерга, по-ходу, не понимает, что своими словами "убил" Аленичева. Если с одними и теми же игроками один тренер проваливает сезон, а другой берёт золото, то чья заслуга в чемпионстве?))))))
      Так и хотят на Карреру все беды свалить и отобрать Лавровый венок.
      Скажите спасибо, что вам кривоногим лентяям Массимо золото принёс.
      Скоты - одним словом.

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