Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дмитрий Комбаров: «Чемпионский костяк «Спартака» сформировал Аленичев, а Каррера пришeл в готовую команду»

Дмитрий Комбаров: «Чемпионский костяк «Спартака» сформировал Аленичев, а Каррера пришeл в готовую команду»

26 октября 2019, 01:05
15

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров считает, что чемпионский костяк в сезоне-2016/17 собрал Дмитрий Аленичев, а не Массимо Каррера.

— Ты, кстати, читал последнее интервью Аленичева? Он сказал: «При мне «Спартак» мог стать фаворитом номер один на долгие годы».

— Полностью согласен. В сезон после чемпионского мы должны были опять брать золото, но на команду оказывалось сильное давление. Кому-то нужно было реализовывать свои амбиции — это была одна из причин, почему не было игры.

— Но здесь вопрос скорее именно об Аленичеве.

— Это он собирал команду — либо расставался с футболистами, либо приобретал новых. Аленичев сформировал костяк, а его убрали после первого тура, когда выиграли у «Тулы» 4:0. Точнее, убрали-то его после той неудачи с АЕКом. Но Каррера пришел уже в готовую команду, которая и стала чемпионом. На следующий год все футболисты остались, плюс у конкурентов начались проблемы. Но я опять скажу: кому-то надо было игроков покупать и убирать, разваливать костяк — и началась ситуация, которую все знают.

Дмитрий Комбаров: «Если Макгрегор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет всю Россию»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fancyfall
1572044398
ну, и что нового в этих словах?
Ответить
Владислав Vlad
1572048835
Самедова и Адриано - тоже Алень привёл в Спартак? Что ж вы тогда при Алене какашки по полю пинали? Кочерга, по-ходу, не понимает, что своими словами "убил" Аленичева. Если с одними и теми же игроками один тренер проваливает сезон, а другой берёт золото, то чья заслуга в чемпионстве?)))))) Так и хотят на Карреру все беды свалить и отобрать Лавровый венок. Скажите спасибо, что вам кривоногим лентяям Массимо золото принёс. Скоты - одним словом.
Ответить
Viper for CSKA
1572061070
Не в обиду болельщикам будет сказано, но складывается ощущение, что в Спартак игроков набирают по принципу: язык без костей, голова без мозгов, душевная организация без совести - тогда мы идём к вам (контракт подписывать). Никакой благодарности по отношению к тренеру-чемпиону, при этом очередное восхваление Аленичева. У него было вполне достаточно времени, чтобы проявить себя в Спартаке. И явно не от наличия неимоверных тренерских данных он после ухода работал в ФНЛ, а из РПЛ вылетал с последнего места.
Ответить
АртурZaСМ
1572066250
Да хорош уже эту х..ню нести про "Багаж Аленичева", он показал на что способен будучи рулевым Енисея. Собрать это одно, нужно еще уметь управлять, как эти тупари "фанаты Аленичева" этого не понимают я не знаю. Если я соберу гитариста, ударника, трубача, пианиста и скажу им играть красивой музыки не получится. Нужен дирижёр-мастер...
Ответить
Asbjorn
1572068621
Ну да,при Аленичеве просирали и еле ползали, но выиграли чемп на его багаже, верим, верим
Ответить
Красный май
1572073647
Самый костяной костяк был сформирован в матче против автобуса Бердыева - в семь защитников. Как же, помним-помним.
Ответить
filosof sparty
1572080483
Во первых. От участника Ромашки-группировки упырей- ничего другого и не ожидал услышать. Во вторых. Что с сайтом? Каждую страницу по пять раз приходится перезагружать, чтобы увидеть содержимое. Или так только у меня?
Ответить
VVM1964
1572087732
РУКИ ПРОЧЬ ОТ КАРРЕРЫ !!!
Ответить
Alejandrrro
1572090076
А чего вас всех чемпионов повыпинали из клуба при Кононове? Могли б ещё пару-тройку чемпионств взять.
Ответить
СвинкаСправедливости
1572095373
Да этот костяк и при Якине был.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+