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Комбаров: «Не вмешивался в конфликты Глушакова с болельщиками»

26 октября 2019, 07:54
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своих отношениях с экс-капитаном столичной команды Денисом Глушаковым, а также о конфликтах с болельщиками во время прошлого сезона.

– У меня не было открытого конфликта с кем-то, а, насколько мне известно, Глушаков собирал болельщиков, созванивался с лидерами разных движений. Кто-то приехал, а те, которые уничтожал его с трибун, не приехали.

– Тебе лично не стала боком дружба с Глушаковым?

– Действительно много было его личных конфликтов и ситуаций, которые ассоциировались со мной, потому что мы друзья.

– Но типа друзья своих не бросают?

– Я и не бросил никого. Всегда был рядом, поддерживал его, хоть и не вмешивался в их конфликты. Мог посоветовать что-то, конечно.

– Но ты, как лучший друг, не мог сказать: «Не высовывайся, не пиши это, не высказывай то»?

– У Дениса своe мнение. Многое с ним мы обсуждали. Иногда он прислушивался, иногда – нет.

– Но вы дружите и после «Спартака»?

– Конечно, дружим. Вот только недавно созванивались.

  • Комбаров и Глушаков вместе выступали за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
  • Летом защитник перешел в «Крылья Советов», а хавбек присоединился к «Ахмату».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Ахмат Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (1)
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Lester84
1572066924
Лайки тоже никому не ставил)))
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