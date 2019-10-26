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    Комбаров: «Не вмешивался в конфликты Глушакова с болельщиками»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своих отношениях с экс-капитаном столичной команды Денисом Глушаковым, а также о конфликтах с болельщиками во время прошлого сезона.

    – У меня не было открытого конфликта с кем-то, а, насколько мне известно, Глушаков собирал болельщиков, созванивался с лидерами разных движений. Кто-то приехал, а те, которые уничтожал его с трибун, не приехали.

    – Тебе лично не стала боком дружба с Глушаковым?

    – Действительно много было его личных конфликтов и ситуаций, которые ассоциировались со мной, потому что мы друзья.

    – Но типа друзья своих не бросают?

    – Я и не бросил никого. Всегда был рядом, поддерживал его, хоть и не вмешивался в их конфликты. Мог посоветовать что-то, конечно.

    – Но ты, как лучший друг, не мог сказать: «Не высовывайся, не пиши это, не высказывай то»?

    – У Дениса своe мнение. Многое с ним мы обсуждали. Иногда он прислушивался, иногда – нет.

    – Но вы дружите и после «Спартака»?

    – Конечно, дружим. Вот только недавно созванивались.

    • Комбаров и Глушаков вместе выступали за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • Летом защитник перешел в «Крылья Советов», а хавбек присоединился к «Ахмату».

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2019 07:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1496

      Alekxei Z. 26 октября, 09:14

      К Комбарову были притензии только по уровню игры.

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      Рейтинг: +4193

      Lester84 26 октября, 08:15

      Лайки тоже никому не ставил)))

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