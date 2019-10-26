Комбаров: «Не вмешивался в конфликты Глушакова с болельщиками»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своих отношениях с экс-капитаном столичной команды Денисом Глушаковым, а также о конфликтах с болельщиками во время прошлого сезона.
– У меня не было открытого конфликта с кем-то, а, насколько мне известно, Глушаков собирал болельщиков, созванивался с лидерами разных движений. Кто-то приехал, а те, которые уничтожал его с трибун, не приехали.
– Тебе лично не стала боком дружба с Глушаковым?
– Действительно много было его личных конфликтов и ситуаций, которые ассоциировались со мной, потому что мы друзья.
– Но типа друзья своих не бросают?
– Я и не бросил никого. Всегда был рядом, поддерживал его, хоть и не вмешивался в их конфликты. Мог посоветовать что-то, конечно.
– Но ты, как лучший друг, не мог сказать: «Не высовывайся, не пиши это, не высказывай то»?
– У Дениса своe мнение. Многое с ним мы обсуждали. Иногда он прислушивался, иногда – нет.
– Но вы дружите и после «Спартака»?
– Конечно, дружим. Вот только недавно созванивались.
- Комбаров и Глушаков вместе выступали за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
- Летом защитник перешел в «Крылья Советов», а хавбек присоединился к «Ахмату».
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