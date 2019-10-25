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  • «Лос-Анджелес» обыграл «Гэлакси» и вышел в финал Западной конференции МЛС

«Лос-Анджелес» обыграл «Гэлакси» и вышел в финал Западной конференции МЛС

25 октября 2019, 08:30

В США прошло дерби Лос-Анджелеса, в рамках которого одноименный клуб переиграл «Гэлакси» и стал вторым финалистом плей-офф Западной конференции МЛС (5:3).

В составе «Лос-Анджелеса» по два мяча забили Карлос Вела и Адама Диоманде. Один гол забил Диего Росси.

На счету Златана Ибрагимовича гол и голевая передача.

За «Гэлакси» также голами отметились Кристиан Павон и Рольф Фелчер.

Видео голов Карлоса Велы и Златана Ибрагимовича:

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Источник: Официальный сайт МЛС
США. МЛС Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси
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