Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ракицкий вошел в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА

Ракицкий вошел в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА

24 октября 2019, 15:55
2

УЕФА назвала футболистов, которые вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

В их числе оказался защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, который дальним ударом забил первый мяч в матче с «РБ Лейпциг» (1:2). В сборной также оказались три игрока «Тоттенхэма», два футболиста «ПСЖ» и по одному игроку из «Лейпцига», «Интера», «Наполи», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Команда недели УЕФА: Газзанига, де Врей, Ракитский, Лаймер, Окслэд-Чемберлен, Ди Мария, Ламела, Сон Хын-Мин, Стерлинг, Мбаппе, Мертенс.

Ракицкий также был включен в сборную второго дня Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Агасфер
1571931169
РакиТский-в одной сборной,а РакиЦкий-в другой...Развелось,панимашь,как на Руси Кузнецовых.
Ответить
paracetamol
1571932233
Молодец, заслужил!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+