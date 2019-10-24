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    Ракицкий вошел в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА

    УЕФА назвала футболистов, которые вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

    В их числе оказался защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, который дальним ударом забил первый мяч в матче с «РБ Лейпциг» (1:2). В сборной также оказались три игрока «Тоттенхэма», два футболиста «ПСЖ» и по одному игроку из «Лейпцига», «Интера», «Наполи», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

    Команда недели УЕФА: Газзанига, де Врей, Ракитский, Лаймер, Окслэд-Чемберлен, Ди Мария, Ламела, Сон Хын-Мин, Стерлинг, Мбаппе, Мертенс.

    Ракицкий также был включен в сборную второго дня Лиги чемпионов по версии WhoScored.

    Источник: твиттер УЕФА

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