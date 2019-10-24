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    Ракицкий, Месси, Мертенс – в сборной дня Лиги чемпионов по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал сборную второго игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В символическую команду включили защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который дальним ударом забил первый мяч в матче с «РБ Лейпциг» (1:2).В сборной также оказались три игрока «Барселоны», два футболиста «Ливерпуля» и по одному игроку из «Лейпцига», «Интера», «Наполи», «Лиона» и «Лилля».

    Сборная 23 октября в ЛЧ: тер Стеген, Ракицкий, Семеду, де Врей, Клостерманн, Месси, Окслэд-Чемберлен, Андре, Мане, Мертенс, Депай.

    • Максимальный рейтинг игрока на WhoScored может составлять 10 баллов, минимальный – 6 баллов.

    Источник: твиттер WhoScored

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3057

      САДЫЧОК 53 минуты назад

      Ракицкий ,мне очень нравится как играет , Но в этом матче он был слабоват ! А , если только по голам выбирают-то это серое издание , не имеющее с футболом ничего общего !

      0
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      Рейтинг: +12088

      bset 1 час назад

      Возьмите Ракицкого назад в сборную! Он тащит нереально!

      0
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      Рейтинг: +1037

      Stavropolets 2 часа назад

      Ракицкий достоин уважения

      1
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      Рейтинг: +138

      NEONFOL 2 часа назад

      а дибала двушечку, а левандовский так же, а стерлинг хет трик, но месси и депай прям конечно, тупой портал

      2
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      Рейтинг: +138

      NEONFOL 2 часа назад

      а мне понравилась славия, играла от души, с барсой и не хуже, ни одного от туда, за то месси который ничего толком не сделал, а его привычный гол, это ну хз, были и покруче, гораздо, тот же лейпциг второй гол как забил, мда

      1
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      Рейтинг: +877

      Decorhome 2 часа назад

      Ракицкий заслужил

      4
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