Ракицкий, Месси, Мертенс – в сборной дня Лиги чемпионов по версии WhoScored

Ракицкий ,мне очень нравится как играет , Но в этом матче он был слабоват ! А , если только по голам выбирают-то это серое издание , не имеющее с футболом ничего общего !
Портал WhoScored опубликовал сборную второго игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В символическую команду включили защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который дальним ударом забил первый мяч в матче с «РБ Лейпциг» (1:2).В сборной также оказались три игрока «Барселоны», два футболиста «Ливерпуля» и по одному игроку из «Лейпцига», «Интера», «Наполи», «Лиона» и «Лилля».
Сборная 23 октября в ЛЧ: тер Стеген, Ракицкий, Семеду, де Врей, Клостерманн, Месси, Окслэд-Чемберлен, Андре, Мане, Мертенс, Депай.
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— WhoScored.com (@WhoScored) October 24, 2019