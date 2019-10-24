Ракицкий, Месси, Мертенс – в сборной дня Лиги чемпионов по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал сборную второго игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В символическую команду включили защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который дальним ударом забил первый мяч в матче с «РБ Лейпциг» (1:2).В сборной также оказались три игрока «Барселоны», два футболиста «Ливерпуля» и по одному игроку из «Лейпцига», «Интера», «Наполи», «Лиона» и «Лилля».

Сборная 23 октября в ЛЧ: тер Стеген, Ракицкий, Семеду, де Врей, Клостерманн, Месси, Окслэд-Чемберлен, Андре, Мане, Мертенс, Депай.

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