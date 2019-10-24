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  • Ракицкий, Месси, Мертенс – в сборной дня Лиги чемпионов по версии WhoScored

Ракицкий, Месси, Мертенс – в сборной дня Лиги чемпионов по версии WhoScored

24 октября 2019, 13:27
7

Портал WhoScored опубликовал сборную второго игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В символическую команду включили защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который дальним ударом забил первый мяч в матче с «РБ Лейпциг» (1:2).В сборной также оказались три игрока «Барселоны», два футболиста «Ливерпуля» и по одному игроку из «Лейпцига», «Интера», «Наполи», «Лиона» и «Лилля».

Сборная 23 октября в ЛЧ: тер Стеген, Ракицкий, Семеду, де Врей, Клостерманн, Месси, Окслэд-Чемберлен, Андре, Мане, Мертенс, Депай.

  • Максимальный рейтинг игрока на WhoScored может составлять 10 баллов, минимальный – 6 баллов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер WhoScored
Лига чемпионов Зенит Барселона Месси Лионель Ракицкий Ярослав Мертенс Дрис
Комментарии (7)
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Decorhome
1571913401
Ракицкий заслужил
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NEONFOL
1571914128
а мне понравилась славия, играла от души, с барсой и не хуже, ни одного от туда, за то месси который ничего толком не сделал, а его привычный гол, это ну хз, были и покруче, гораздо, тот же лейпциг второй гол как забил, мда
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NEONFOL
1571914211
а дибала двушечку, а левандовский так же, а стерлинг хет трик, но месси и депай прям конечно, тупой портал
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Stavropolets
1571915570
Ракицкий достоин уважения
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bset
1571918216
Возьмите Ракицкого назад в сборную! Он тащит нереально!
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САДЫЧОК
1571919982
Ракицкий ,мне очень нравится как играет , Но в этом матче он был слабоват ! А , если только по голам выбирают-то это серое издание , не имеющее с футболом ничего общего !
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paracetamol
1571932287
Ярослав в неплохой компании.
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