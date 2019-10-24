Божович – о пятиматчевой дисквалификации: «Все по делу. Теперь буду думать, прежде чем что-то сделать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать его на пять матчей, два из которых – условно.

«Всe по делу, это моя вина, я неправильно себя повел. Теперь буду думать, прежде чем что-то сделать. Вина лежит на мне, я еще раз хочу извиниться за то, что произошло. Благодарен судьям, тренеру «Оренбурга» и КДК, что они приняли мои извинения. Вы знаете, что меня могли наказать еще более строго», – сказал черногорский специалист.

Божович принял участие в потасовке в концовке матча Оренбург – «Крылья Советов».

Тренер самарцев позволил себе оскорбительное поведение в адрес официальных лиц и агрессивное поведение в адрес главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова .

. Помимо дисквалификации Божовича оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Решение КДК по дисквалификации Божовича справедливое»