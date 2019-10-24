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  • Божович – о пятиматчевой дисквалификации: «Все по делу. Теперь буду думать, прежде чем что-то сделать»

Божович – о пятиматчевой дисквалификации: «Все по делу. Теперь буду думать, прежде чем что-то сделать»

24 октября 2019, 07:37
7

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать его на пять матчей, два из которых – условно.

«Всe по делу, это моя вина, я неправильно себя повел. Теперь буду думать, прежде чем что-то сделать. Вина лежит на мне, я еще раз хочу извиниться за то, что произошло. Благодарен судьям, тренеру «Оренбурга» и КДК, что они приняли мои извинения. Вы знаете, что меня могли наказать еще более строго», – сказал черногорский специалист.

  • Божович принял участие в потасовке в концовке матча Оренбург – «Крылья Советов».
  • Тренер самарцев позволил себе оскорбительное поведение в адрес официальных лиц и агрессивное поведение в адрес главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова.
  • Помимо дисквалификации Божовича оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Решение КДК по дисквалификации Божовича справедливое»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (7)
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Bozigit
1571897503
Только сильный человек может признать свои ошибки
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САДЫЧОК
1571900390
Очень средний тренер , который кстати один из самых высокооплачиваемых !
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ALEX ML
1571910776
Видимо сначала думать так и не сможет
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AHTUNGBOL
1571915162
Я по видеоповтору не понял кого он убил, что ему 5 матчей влупили..., помню Ганчаренко на Сёмина кидался с кулаками, так ему меньше дали...
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семёнычев
1571990383
мне удивительно такое "строгое наказание"... хоть я и не знаком близко с нюансами футбольных баталий, мне почему-то кажется, что хождение тренера в отведённой ему зоне и ор на футболистов из этой зоны не дают значимого"преимущества" тем, на которых орут... КОМАНДУ ДЕЛАЮТ НА ТРЕНИРОВКАХ! вот бокс показывают по ТВ или ММА... двое дерутся, а четверо по углам орут, куда им надо бить)) бойцу- одно из двух, или драться, или "советы" слушать... вышли бы сразу все на ринг и подрались))) у боксёра сил уже нет, а ему советуют бить апперкот вместо хука.. мне смешно... на кой ляд тренеру ходить в этой зоне?? я считаю только для того, чтоб телезрители не забыли как тренер выглядит...
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