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    Божович – о пятиматчевой дисквалификации: «Все по делу. Теперь буду думать, прежде чем что-то сделать»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать его на пять матчей, два из которых – условно.

    «Всe по делу, это моя вина, я неправильно себя повел. Теперь буду думать, прежде чем что-то сделать. Вина лежит на мне, я еще раз хочу извиниться за то, что произошло. Благодарен судьям, тренеру «Оренбурга» и КДК, что они приняли мои извинения. Вы знаете, что меня могли наказать еще более строго», – сказал черногорский специалист.

    • Божович принял участие в потасовке в концовке матча Оренбург – «Крылья Советов».
    • Тренер самарцев позволил себе оскорбительное поведение в адрес официальных лиц и агрессивное поведение в адрес главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова.
    • Помимо дисквалификации Божовича оштрафовали на 100 тысяч рублей.

    Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Решение КДК по дисквалификации Божовича справедливое»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3057

      САДЫЧОК 18 минут назад

      Очень средний тренер , который кстати один из самых высокооплачиваемых !

      0
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      Рейтинг: +1068

      Bozigit 1 час назад

      Только сильный человек может признать свои ошибки

      1
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      ...
      Рейтинг: +26

      SLADE2019 > Bozigit 23 минуты назад

      Согласен с Вами. То, что Божович настоящий мужик было понятно и раньше. Но вот пятиматчевая дисквалификация? Жестковато обошлись и с ним, и с клубом. Что интересно, опять в числе выгодоприобретателей - Зенит!

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