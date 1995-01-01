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    Божович дисквалифицирован на пять матчей, Федотов пропустит одну игру

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дисквалифицирован на пять матчей.

    По его словам, за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц и агрессивное поведение в адрес главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова КДК решил оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на пять матчей, два из которых – условно.

    Божовичу также установили испытательный срок до конца сезона. Учитывая все обстоятельства, КДК решил не применять дополнительных санкций к Федотову, он пропустит один матч.

    • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрой рукой в собственной штрафной защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.
    • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович.

    Анюкова дисквалифицировали на два матча за драку с игроком «Оренбурга»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Great Tartaria 28 минут назад

      за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц....

      какие нежные....

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