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Божович дисквалифицирован на пять матчей, Федотов пропустит одну игру

23 октября 2019, 17:42
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дисквалифицирован на пять матчей.

По его словам, за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц и агрессивное поведение в адрес главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова КДК решил оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на пять матчей, два из которых – условно.

Божовичу также установили испытательный срок до конца сезона. Учитывая все обстоятельства, КДК решил не применять дополнительных санкций к Федотову, он пропустит один матч.

  • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрой рукой в собственной штрафной защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.
  • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Федотов Владимир Божович Миодраг Григорьянц Артур
Комментарии (2)
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Great Tartaria
1571842118
за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц.... какие нежные....
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paracetamol
1571856997
Несимметрично!
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