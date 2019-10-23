Анюкова дисквалифицировали на два матча за драку с игроком «Оренбурга»

КДК РФС вынес решение по эпизоду в конце матча 13-го тура РПЛ «Оренбург» – «Крылья Советов» (0:1).

По итогам заседания КДК принято решение дисквалифицировать защитника самарцев Александра Анюкова на две игры. Футболист принес извинения на заседании комитета.

На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрой рукой в собственной штрафной защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова .

. В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар Андреа Чуканова по ноге получил Анюков.

Форвард «Оренбурга» Чуканов: «После игры Анюков зашел в раздевалку и извинился. Пожали друг другу руки»