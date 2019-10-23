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  • Анюкова дисквалифицировали на два матча за драку с игроком «Оренбурга»

Анюкова дисквалифицировали на два матча за драку с игроком «Оренбурга»

23 октября 2019, 17:27
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КДК РФС вынес решение по эпизоду в конце матча 13-го тура РПЛ «Оренбург»«Крылья Советов» (0:1).

По итогам заседания КДК принято решение дисквалифицировать защитника самарцев Александра Анюкова на две игры. Футболист принес извинения на заседании комитета.

  • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрой рукой в собственной штрафной защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.
  • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар Андреа Чуканова по ноге получил Анюков.

Форвард «Оренбурга» Чуканов: «После игры Анюков зашел в раздевалку и извинился. Пожали друг другу руки»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Анюков Александр Чуканов Андреа
Комментарии (1)
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АКС-74У
1571862007
Наказали Анюкова и Божевича, ждем решения по тренеру Оренбурга. А по провокатору Чучканову решения не будет?! Видимо нет.
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