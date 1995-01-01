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    Форвард «Оренбурга» Чуканов: «После игры Анюков зашел в раздевалку и извинился. Пожали друг другу руки»

    Нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов прокомментировал инцидент в концовке игры 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

    — Это футбол, здесь такие ситуации иногда случаются. Тем более были уже последние минуты матча, эмоции зашкаливали. Честно говоря, уже и не помню его слов. Да и не важно. Ничего страшного не произошло. Можно сказать, уже забыли этот момент.

    — Анюков извинился после игры?

    — Да, он зашел в раздевалку, извинился. Пожали друг другу руки. Все нормально.

    — Что было в раздевалке после такой эмоциональной концовки?

    — Эмоций не было, потому что мы все силы отдали на поле. Конечно, расстроились из-за такого результата. Думаю, мы наиграли хотя бы на ничью, моменты у нас были. Судейство особо не обсуждали. Это точно не дело футболистов.

    Ранее защитник самарцев Александр Анюков сказал, что извинился перед Чукановым за стычку, и отметил, что заслужил удаление.

    • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрок рукой в собственной штрафной защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.
    • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил Анюков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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