Форвард «Оренбурга» Чуканов: «После игры Анюков зашел в раздевалку и извинился. Пожали друг другу руки»

Нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов прокомментировал инцидент в концовке игры 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

— Это футбол, здесь такие ситуации иногда случаются. Тем более были уже последние минуты матча, эмоции зашкаливали. Честно говоря, уже и не помню его слов. Да и не важно. Ничего страшного не произошло. Можно сказать, уже забыли этот момент.

— Анюков извинился после игры?

— Да, он зашел в раздевалку, извинился. Пожали друг другу руки. Все нормально.

— Что было в раздевалке после такой эмоциональной концовки?

— Эмоций не было, потому что мы все силы отдали на поле. Конечно, расстроились из-за такого результата. Думаю, мы наиграли хотя бы на ничью, моменты у нас были. Судейство особо не обсуждали. Это точно не дело футболистов.

Ранее защитник самарцев Александр Анюков сказал, что извинился перед Чукановым за стычку, и отметил, что заслужил удаление.