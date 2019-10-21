Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Форвард «Оренбурга» Чуканов: «После игры Анюков зашел в раздевалку и извинился. Пожали друг другу руки»

Форвард «Оренбурга» Чуканов: «После игры Анюков зашел в раздевалку и извинился. Пожали друг другу руки»

21 октября 2019, 12:32
3

Нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов прокомментировал инцидент в концовке игры 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

— Это футбол, здесь такие ситуации иногда случаются. Тем более были уже последние минуты матча, эмоции зашкаливали. Честно говоря, уже и не помню его слов. Да и не важно. Ничего страшного не произошло. Можно сказать, уже забыли этот момент.

— Анюков извинился после игры?

— Да, он зашел в раздевалку, извинился. Пожали друг другу руки. Все нормально.

— Что было в раздевалке после такой эмоциональной концовки?

— Эмоций не было, потому что мы все силы отдали на поле. Конечно, расстроились из-за такого результата. Думаю, мы наиграли хотя бы на ничью, моменты у нас были. Судейство особо не обсуждали. Это точно не дело футболистов.

Ранее защитник самарцев Александр Анюков сказал, что извинился перед Чукановым за стычку, и отметил, что заслужил удаление.

  • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрок рукой в собственной штрафной защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.
  • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил Анюков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Анюков Александр Чуканов Андреа
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Niepel
1571654102
Анюков - мужичок опытный. Получил на ровном месте "красную", чтобы не ломиться на своих из "Зенита"! Как говорят комментаторы: "Маленькая футбольная хитрость!"
Ответить
АКС-74У
1571659106
Ветеран нашел в себе силы и смелость извиниться перед салагой, а салага-провокатор даже не подумал об этом. Андрюшка, пересмотри внимательно эпизод и увидишь, что врезал тебе Анюколв по делу. А тебя еще и не удалили, а надо было!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+