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  • Анюков: «Приношу извинения «Оренбургу» и Чуканову. Я заслужил удаление»

Анюков: «Приношу извинения «Оренбургу» и Чуканову. Я заслужил удаление»

20 октября 2019, 15:10
12

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков извинился перед нападающим «Оренбурга» Андреа Чукановым за стычку, произошедшую на последних минутах матча 13-го тура РПЛ. Встреча закончилась минимальной победой самарцев – 1:0.

«Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу «Оренбурга» и Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил», – сказал Анюков в послематчевом интервью клубной пресс-службе.

Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

Анюков пропустит матч с «Зенитом» из-за дисквалификации

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Анюков Александр Чуканов Андреа
Комментарии (12)
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spam2009
1571574883
да просто с зенитом не хочет играть, вот и удалился
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Путник 13
1571576176
Человек вызывающий уважение..браво Саша!!
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семёнычев
1571577233
при перехлёсте эмоций в печень попасть трудно... надо в челюсть...
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ZENIT*****
1571580874
Слова настоящего мужика,не каждый так переступит через собственное эго,респект Саня!
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Ганнибал Лектор
1571580958
Да, жаль, что Анюков не сыграет с Зенитом - было бы интересно посмотреть на его противостояние с тренерским штабом Семака, на игру против многолетних партнеров. Может быть, во втором круге, в Петербурге...
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Валерий1965
1571584541
Молодец! Честно...
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edw7777
1571589191
Уважаемый человек!
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Bozigit
1571598018
Всегда был и остается мужиком
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