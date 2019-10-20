Анюков: «Приношу извинения «Оренбургу» и Чуканову. Я заслужил удаление»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков извинился перед нападающим «Оренбурга» Андреа Чукановым за стычку, произошедшую на последних минутах матча 13-го тура РПЛ. Встреча закончилась минимальной победой самарцев – 1:0.

«Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу «Оренбурга» и Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил», – сказал Анюков в послематчевом интервью клубной пресс-службе.

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