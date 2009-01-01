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    Анюков: «Приношу извинения «Оренбургу» и Чуканову. Я заслужил удаление»

    Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков извинился перед нападающим «Оренбурга» Андреа Чукановым за стычку, произошедшую на последних минутах матча 13-го тура РПЛ. Встреча закончилась минимальной победой самарцев – 1:0.

    «Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу «Оренбурга» и Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил», – сказал Анюков в послематчевом интервью клубной пресс-службе.

    Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

    Анюков пропустит матч с «Зенитом» из-за дисквалификации

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1826

      семёнычев 28 минут назад

      при перехлёсте эмоций в печень попасть трудно... надо в челюсть...

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      Рейтинг: +2779

      Путник 13 46 минут назад

      Человек вызывающий уважение..браво Саша!!

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      Рейтинг: +709

      spam2009 1 час назад

      да просто с зенитом не хочет играть, вот и удалился

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      Рейтинг: +3038

      RotBerg > spam2009 1 час назад

      Он бы с удовольствием сыграл бы с Зенитом и публика бы его встретила аплодисментами и даже если бы гол забил, прохлопали бы ему. Он все сказал в интервью!

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