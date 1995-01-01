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    Анюков пропустит матч с «Зенитом» из-за дисквалификации

    Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков пропустит матч 14-го тура РПЛ с «Зенитом» из-за дисквалификации.

    Анюков получил красную карточку на последней минуте встречи 13-го тура чемпионата с «Оренбургом» (1:0) за удар Андреа Чуканова по ноге во время потасовки. Согласно регламенту Премьер-лиги игрок, получивший прямую красную карточку, наказывается минимум одним матчем дисквалификации.

    • Анюков выступает за «Крылья Советов» по соглашению аренды.
    • Права на 37-летнего защитника принадлежат «Зениту», за который Анюков играет с 2005 года.

    Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

    Источник: Бомбардир.ру

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