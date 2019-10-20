Анюков пропустит матч с «Зенитом» из-за дисквалификации

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков пропустит матч 14-го тура РПЛ с «Зенитом» из-за дисквалификации.

Анюков получил красную карточку на последней минуте встречи 13-го тура чемпионата с «Оренбургом» (1:0) за удар Андреа Чуканова по ноге во время потасовки. Согласно регламенту Премьер-лиги игрок, получивший прямую красную карточку, наказывается минимум одним матчем дисквалификации.

Анюков выступает за «Крылья Советов» по соглашению аренды.

Права на 37-летнего защитника принадлежат «Зениту», за который Анюков играет с 2005 года.

Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»