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Анюков пропустит матч с «Зенитом» из-за дисквалификации

20 октября 2019, 14:02
12

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков пропустит матч 14-го тура РПЛ с «Зенитом» из-за дисквалификации.

Анюков получил красную карточку на последней минуте встречи 13-го тура чемпионата с «Оренбургом» (1:0) за удар Андреа Чуканова по ноге во время потасовки. Согласно регламенту Премьер-лиги игрок, получивший прямую красную карточку, наказывается минимум одним матчем дисквалификации.

  • Анюков выступает за «Крылья Советов» по соглашению аренды.
  • Права на 37-летнего защитника принадлежат «Зениту», за который Анюков играет с 2005 года.

Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Анюков Александр
Комментарии (12)
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tushkanlz
1571570044
Саша "выкрутился".А жаль,хотелось бы посмотреть...Ведь есть ещё порох..а то "на пенсию"...
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Валерий1965
1571570737
Классный игрок) Спасибо за годы в Зените!
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Давид59
1571571438
Совпадение? Хмм. Может он не хотел против своих играть?
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АКС-74У
1571585921
Бомбардир! Прежде чем чушь писать, изучи матчасть. Анюков в аренде и по соглашению не имеет права играть против Зенита!
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