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    Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Решение КДК по дисквалификации Божовича справедливое»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера самарской команды Миодрага Божовича на пять матчей.

    «Понятно, что было бы лучше, если бы главный тренер находился на скамейке, а не на трибуне. Но у нас сильный тренерский штаб. Будет тяжелее без Божовича на скамейке, но справимся. Решение КДК по Миодрагу справедливое.

    Что касается Анюкова, то тут хотелось бы решения помягче. Это его первая прямая красная карточка, плюс его немножко спровоцировали. Но что есть, то есть», – отметил Шашков.

    • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрой рукой в собственной штрафной защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.
    • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович.

    Божович дисквалифицирован на пять матчей, Федотов пропустит одну игру

    Анюкова дисквалифицировали на два матча за драку с игроком «Оренбурга»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3571

      порт 27 минут назад

      С Анюковым конечно переборщили.

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