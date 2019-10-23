Гвардиола: «Получит ли Фоден штраф за удаление? Возможно, я сам заплачу ему за хорошую игру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридола подвел итог победе над «Аталантой» (5:1) в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Ответственность за этот результат принадлежит Рахиму Стерлингу. Его физика просто невероятна, он очень силен.

Уже на следующий день после матча он готов снова играть. Он может действовать на обоих флангах, а также быстр и способен помочь нам в защите. Невероятный игрок», – приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

«Получит ли Фил Фоден штраф за удаление? Возможно, мне следует самому заплатить ему за хорошую игру», – цитирует специалиста Сэм Ли, журналист The Athletic.