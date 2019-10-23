Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола: «Получит ли Фоден штраф за удаление? Возможно, я сам заплачу ему за хорошую игру»

Гвардиола: «Получит ли Фоден штраф за удаление? Возможно, я сам заплачу ему за хорошую игру»

23 октября 2019, 08:51
2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридола подвел итог победе над «Аталантой» (5:1) в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Ответственность за этот результат принадлежит Рахиму Стерлингу. Его физика просто невероятна, он очень силен.

Уже на следующий день после матча он готов снова играть. Он может действовать на обоих флангах, а также быстр и способен помочь нам в защите. Невероятный игрок», – приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

«Получит ли Фил Фоден штраф за удаление? Возможно, мне следует самому заплатить ему за хорошую игру», – цитирует специалиста Сэм Ли, журналист The Athletic.

  • Стерлинг и Фоден вышли в стартовом составе «Сити». Рахим провел весь матч и оформил хет-трик за 12 минут, Фил в концовке получил две желтые карточки.
  • Английский клуб набрал девять очков и остался на первом месте в группе C. «Аталанта» без баллов занимает последнее место, загребское «Динамо» и «Шахтер» (по 4) находятся на втором и третьем соответственно.
В «Ман Сити» есть молодой гений. Гвардиола считает его талантливее Месси, но держит в запасе

Источник: твиттер журналиста The Athletic Сэма Ли
Лига чемпионов Манчестер Сити Фоден Фил Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1571811606
Гвардиола Молодец любит и ценит своих игроков
Ответить
Cules2013
1571826800
А за что штрафовать? Удаление не прямое, а за 2 ЖК, и никак не связано с неспортивным поведением.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+