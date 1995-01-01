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    Гвардиола: «Получит ли Фоден штраф за удаление? Возможно, я сам заплачу ему за хорошую игру»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридола подвел итог победе над «Аталантой» (5:1) в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Ответственность за этот результат принадлежит Рахиму Стерлингу. Его физика просто невероятна, он очень силен.

    Уже на следующий день после матча он готов снова играть. Он может действовать на обоих флангах, а также быстр и способен помочь нам в защите. Невероятный игрок», – приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

    «Получит ли Фил Фоден штраф за удаление? Возможно, мне следует самому заплатить ему за хорошую игру», – цитирует специалиста Сэм Ли, журналист The Athletic.

    • Стерлинг и Фоден вышли в стартовом составе «Сити». Рахим провел весь матч и оформил хет-трик за 11 минут, Фил в концовке получил две желтые карточки.
    • Английский клуб набрал девять очков и остался на первом месте в группе C. «Аталанта» без баллов занимает последнее место, загребское «Динамо» и «Шахтер» (по 4) находятся на втором и третьем соответственно.
    В «Ман Сити» есть молодой гений. Гвардиола считает его талантливее Месси, но держит в запасе

    Источник: твиттер журналиста The Athletic Сэма Ли

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1059

      Bozigit 36 минут назад

      Гвардиола Молодец любит и ценит своих игроков

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