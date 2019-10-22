Президент «Оренбурга» – команде: «Забивайте, нечего на судей пенять»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал высказывания главного тренера команды Владимира Федотова о судействе в матче с «Крыльями Советов» (0:1).

«Сам матч не видел, потому что нахожусь в командировке в Германии, здесь ограничение на трансляцию, но потом посмотрел отчет и статистику. Мы практически в три раза больше били по воротам, чем «Крылья Советов», и не сумели при этом забить. Забивайте, и нечего на судей пенять.

А что судья? Он имеет право на ошибку, мог и не заметить что-то. Мне трудно сказать, насколько явной была ошибка судьи, которая привела к этому результату. Конечно, он не может удовлетворить, мы рассчитывали, что обыграем «Крылья». Нужно самим доводить до конца реализацию моментов и нечего ни на кого пенять, такое мое отношение.

Вернусь и скажу Федотову, что не туда он направляет внимание. Доверие тренерскому штабу есть – тренер хороший, штаб работоспособный. Досадное поражение. Если бы выиграли, сейчас на шестом месте был бы «Оренбург». Выигрывай и поднимайся в первую половину – вот и вся задача. Будем судить по итогам выступления в целом. Какой смысл менять тренера? Прошлый год показал, что результат был неплохой», – сказал Кияев.