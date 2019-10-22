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  • Президент «Оренбурга» – команде: «Забивайте, нечего на судей пенять»

Президент «Оренбурга» – команде: «Забивайте, нечего на судей пенять»

22 октября 2019, 13:13
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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал высказывания главного тренера команды Владимира Федотова о судействе в матче с «Крыльями Советов» (0:1).

«Сам матч не видел, потому что нахожусь в командировке в Германии, здесь ограничение на трансляцию, но потом посмотрел отчет и статистику. Мы практически в три раза больше били по воротам, чем «Крылья Советов», и не сумели при этом забить. Забивайте, и нечего на судей пенять.

А что судья? Он имеет право на ошибку, мог и не заметить что-то. Мне трудно сказать, насколько явной была ошибка судьи, которая привела к этому результату. Конечно, он не может удовлетворить, мы рассчитывали, что обыграем «Крылья». Нужно самим доводить до конца реализацию моментов и нечего ни на кого пенять, такое мое отношение.

Вернусь и скажу Федотову, что не туда он направляет внимание. Доверие тренерскому штабу есть – тренер хороший, штаб работоспособный. Досадное поражение. Если бы выиграли, сейчас на шестом месте был бы «Оренбург». Выигрывай и поднимайся в первую половину – вот и вся задача. Будем судить по итогам выступления в целом. Какой смысл менять тренера? Прошлый год показал, что результат был неплохой», – сказал Кияев.

  • Ранее Федотов раскритиковал работу судьи Василия Казарцева.
  • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка.
  • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил защитник самарцев Александр Анюков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов Федотов Владимир Казарцев Василий
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- Забивайте голы! - Следующий матч против Зенита - Ну или не забивайте, как хотите
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