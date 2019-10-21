Федотов: «Четко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судьи Василия Казарцева, который обслуживал игру 13-го тура с «Крыльями Советов» (0:1).

«Привык называть вещи своими именами, поэтому сейчас могу сказать – да, есть претензии, очень серьезные вопросы по вчерашней работе Василия Казарцева. После игры прошли сутки, и подчеркну, что это не эмоции, не желание разжечь скандал, а элементарный анализ фактов.

Два не назначенных пенальти в ворота соперника, ситуация с голом в наши ворота, где был офсайд, и как финал всего происходящего – драка на последних минутах. Вот неполный перечень событий из вчерашнего матча, которые заставляют говорить не просто о неквалифицированном, а именно о предвзятом, тенденциозном арбитраже Казарцева.

Если бы такое отношение данного рефери к «Оренбургу» случилось впервые, можно было бы найти какие-то аргументы в его защиту. Однако проблема в том, что Казарцев уничтожает нашу команду третий раз.

Прошлый сезон, весной нынешнего года при грубых ошибках того же Казарцева мы проигрываем матчи «Анжи» и «Енисею». В трех этих играх, включая вчерашний матч с «Крыльями Советов», Казарцев показал нам пять красных карточек. Совпадение? Не думаю.

Самое любопытное, что сама жизнь смеется над Василием Казарцевым, когда в этих встречах (с «Анжи», «Енисеем» и «Крыльями») он оказывается в идентичных ситуациях, но по отношению к разным командам. И в абсолютно одинаковых моментах этот человек трактует футбольные правила прямо противоположным образом в зависимости от того, в чью пользу нужно принять решение. Невозможно поверить, что это просто ошибки. Невозможно поверить, что предвзятой работы Казарцева не видит его руководитель, глава ДСИ Александр Егоров.

Однако легко и четко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева. Обидно другое: есть «Оренбург», «Крылья Советов», другие команды РПЛ, но самое главное, что страдает репутация и имидж российского футбола. Кому нужен чемпионат, в котором места в таблице распределяются не в зависимости от игры команд, а от того, на чьей стороне окажутся симпатии судьи Казарцева?» – сказал Федотов.