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  • Федотов: «Четко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева»

Федотов: «Четко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева»

21 октября 2019, 12:45
16

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судьи Василия Казарцева, который обслуживал игру 13-го тура с «Крыльями Советов» (0:1).

«Привык называть вещи своими именами, поэтому сейчас могу сказать – да, есть претензии, очень серьезные вопросы по вчерашней работе Василия Казарцева. После игры прошли сутки, и подчеркну, что это не эмоции, не желание разжечь скандал, а элементарный анализ фактов.

Два не назначенных пенальти в ворота соперника, ситуация с голом в наши ворота, где был офсайд, и как финал всего происходящего – драка на последних минутах. Вот неполный перечень событий из вчерашнего матча, которые заставляют говорить не просто о неквалифицированном, а именно о предвзятом, тенденциозном арбитраже Казарцева.

Если бы такое отношение данного рефери к «Оренбургу» случилось впервые, можно было бы найти какие-то аргументы в его защиту. Однако проблема в том, что Казарцев уничтожает нашу команду третий раз.

Прошлый сезон, весной нынешнего года при грубых ошибках того же Казарцева мы проигрываем матчи «Анжи» и «Енисею». В трех этих играх, включая вчерашний матч с «Крыльями Советов», Казарцев показал нам пять красных карточек. Совпадение? Не думаю.

Самое любопытное, что сама жизнь смеется над Василием Казарцевым, когда в этих встречах (с «Анжи», «Енисеем» и «Крыльями») он оказывается в идентичных ситуациях, но по отношению к разным командам. И в абсолютно одинаковых моментах этот человек трактует футбольные правила прямо противоположным образом в зависимости от того, в чью пользу нужно принять решение. Невозможно поверить, что это просто ошибки. Невозможно поверить, что предвзятой работы Казарцева не видит его руководитель, глава ДСИ Александр Егоров.

Однако легко и четко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева. Обидно другое: есть «Оренбург», «Крылья Советов», другие команды РПЛ, но самое главное, что страдает репутация и имидж российского футбола. Кому нужен чемпионат, в котором места в таблице распределяются не в зависимости от игры команд, а от того, на чьей стороне окажутся симпатии судьи Казарцева?» – сказал Федотов.

  • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрок рукой в собственной штрафной защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.
  • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил защитник самарцев Александр Анюков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов Федотов Владимир Егоров Александр Казарцев Василий
Комментарии (16)
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ilichkadr
1571651819
Ну, Вовка ты наивный мальчик. Василий 3-й раз подряд намекает, что надо стимульнуть перед игрой.
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Kollljan
1571653256
Казарцев не одинок. Похоже у судей этот бизнес поставлен на поток.
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woyser
1571654688
Он не с вами борется, а с Миллером)
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fedser
1571654835
потому и народа на трибунах раз, два и обчелся! Смотреть, болеть, переживать, а потом враз насрут парой судейских решений - и все... И на хрен такой футбол нужен? Кому-то понятно - судьям, агентам и т.д. но никак не болелам! Ждем ЛЧ и ЛЕ!
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evgevg13
1571656019
ай-ай-ай: газпромовцев обидели...
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Ганнибал Лектор
1571658404
Да, чтоб так ошибаться, это надо либо что-то употреблять, либо быть продажной надью. Надеюсь, Казарцев тупо долбит план, например.
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АКС-74У
1571658780
Я правильно понимаю, что Оренбург топит только Казарцев? Остальные судьи у Федотова в почете? А кто судил матч Оренбурга с Зенитом, где было 2 результативные "ошибки" в пользу топа?
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семёнычев
1571662124
Федотов сам-то хоть очко у Зени отобрал за всё время?
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sined1951
1571667659
Федотову следует заткнуться. и вообще всем тренерам следует заткнуться. Если судья ошибся в их сторону, то молчат, если соперника-открывают рот. Хоть бы раз кто-то из тренеров публично извинился перед болельщиками, что его игроки занимаются симулированием нарушений, что они наказаны. Никто и никогда. Только видишь их прыгающих и размахивающих руками у скамейки запасных. Ну чисто обезьяны из цирка. Подозреваю даже, что игроки у них на тренировках отрабатывают эти "красивые" падения. А с этим Варом этих падений будет еще больше.
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subbotaspartak
1571668573
Ещё не один тренер не сказал: Судья моей команде подыграл, Причём мы немного заплатили. и соперника слили.
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