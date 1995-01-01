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    Федотов: «Четко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судьи Василия Казарцева, который обслуживал игру 13-го тура с «Крыльями Советов» (0:1).

    «Привык называть вещи своими именами, поэтому сейчас могу сказать – да, есть претензии, очень серьезные вопросы по вчерашней работе Василия Казарцева. После игры прошли сутки, и подчеркну, что это не эмоции, не желание разжечь скандал, а элементарный анализ фактов.

    Два не назначенных пенальти в ворота соперника, ситуация с голом в наши ворота, где был офсайд, и как финал всего происходящего – драка на последних минутах. Вот неполный перечень событий из вчерашнего матча, которые заставляют говорить не просто о неквалифицированном, а именно о предвзятом, тенденциозном арбитраже Казарцева.

    Если бы такое отношение данного рефери к «Оренбургу» случилось впервые, можно было бы найти какие-то аргументы в его защиту. Однако проблема в том, что Казарцев уничтожает нашу команду третий раз.

    Прошлый сезон, весной нынешнего года при грубых ошибках того же Казарцева мы проигрываем матчи «Анжи» и «Енисею». В трех этих играх, включая вчерашний матч с «Крыльями Советов», Казарцев показал нам пять красных карточек. Совпадение? Не думаю.

    Самое любопытное, что сама жизнь смеется над Василием Казарцевым, когда в этих встречах (с «Анжи», «Енисеем» и «Крыльями») он оказывается в идентичных ситуациях, но по отношению к разным командам. И в абсолютно одинаковых моментах этот человек трактует футбольные правила прямо противоположным образом в зависимости от того, в чью пользу нужно принять решение. Невозможно поверить, что это просто ошибки. Невозможно поверить, что предвзятой работы Казарцева не видит его руководитель, глава ДСИ Александр Егоров.

    Однако легко и четко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева. Обидно другое: есть «Оренбург», «Крылья Советов», другие команды РПЛ, но самое главное, что страдает репутация и имидж российского футбола. Кому нужен чемпионат, в котором места в таблице распределяются не в зависимости от игры команд, а от того, на чьей стороне окажутся симпатии судьи Казарцева?» – сказал Федотов.

    • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрок рукой в собственной штрафной защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова.
    • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил защитник самарцев Александр Анюков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1631

      Kollljan 2 минуты назад

      Казарцев не одинок. Похоже у судей этот бизнес поставлен на поток.

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      Рейтинг: +4776

      ilichkadr 26 минут назад

      Ну, Вовка ты наивный мальчик. Василий 3-й раз подряд намекает, что надо стимульнуть перед игрой.

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