Сарри: «Локомотив» – сильная команда. Они выступают лучше, чем все ожидали»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал игру «Локомотива».

«Мы играем против сильной команды. Они проводят хороший сезон и выступают гораздо лучше, чем все ожидали. Они хорошо умеют закрывать игру, они опасны, когда им удается завладеть мячом в середине поля», – приводит его слова пресс-служба «Ювентуса».