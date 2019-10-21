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  • Сарри: «Локомотив» – сильная команда. Они выступают лучше, чем все ожидали»

Сарри: «Локомотив» – сильная команда. Они выступают лучше, чем все ожидали»

21 октября 2019, 15:59
10

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал игру «Локомотива».

«Мы играем против сильной команды. Они проводят хороший сезон и выступают гораздо лучше, чем все ожидали. Они хорошо умеют закрывать игру, они опасны, когда им удается завладеть мячом в середине поля», – приводит его слова пресс-служба «Ювентуса».

  • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
  • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

Источник: Официальный сайт «Ювентуса»
Лига чемпионов Лига чемпионов Локомотив Ювентус Сарри Маурицио
Комментарии (10)
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Mister_Tomsk
1571663916
хз я 500 залил на победу локо) будь что будет)
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Decorhome
1571666584
Все верно отметил.
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паха1991
1571667179
жалко что нет антошки...а бара с крыхой должны будут играть на максимуме своих возможностей что бы противостоять такому грозному сопернику
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Рубинище
1571689251
Может недооценят и не настроятся.
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Пельш 1
1571721927
Просто паравозникам терять нечего, никто за это их не осудит, группа действительно сложная! Может это их и раскрепостит и они порвут Юве в Турине?
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zigbert
1571758935
Слова Сарри говорят о том что бы Ювентус не расслаблялся.
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