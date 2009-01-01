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    Сарри: «Локомотив» – сильная команда. Они выступают лучше, чем все ожидали»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал игру «Локомотива».

    «Мы играем против сильной команды. Они проводят хороший сезон и выступают гораздо лучше, чем все ожидали. Они хорошо умеют закрывать игру, они опасны, когда им удается завладеть мячом в середине поля», – приводит его слова пресс-служба «Ювентуса».

    • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
    • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +818

      Mister_Tomsk 39 минут назад

      хз я 500 залил на победу локо) будь что будет)

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      Рейтинг: +1524

      anri1703 > Mister_Tomsk 1 минуту назад

      ну да коэф 17 сейчас(правда я всего 50 поставил)) я думаю на зенит 500 залить

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      Рейтинг: +1343

      Бомбардиръ 52 минуты назад

      А букмекеры почему-то считают иначе (Кф 1.21 против 17.00)...

      0
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      Рейтинг: +935

      Romantic2010 > Бомбардиръ 51 минуту назад

      Пожалуй, поставлю штучку...

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      Рейтинг: +1524

      anri1703 > Бомбардиръ 10 секунд назад

      самое интересное против байера давали 9коэф а перед атлетико был 5 с небольшим

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