Сарри: «Локомотив» – сильная команда. Они выступают лучше, чем все ожидали»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал игру «Локомотива».
«Мы играем против сильной команды. Они проводят хороший сезон и выступают гораздо лучше, чем все ожидали. Они хорошо умеют закрывать игру, они опасны, когда им удается завладеть мячом в середине поля», – приводит его слова пресс-служба «Ювентуса».
- «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
- После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.
Источник: Официальный сайт «Ювентуса»