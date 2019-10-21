Слуцкий: «Зарплаты Березуцких в «Витессе» не хватает даже для оплаты жилья. Они тут точно не из-за денег»

Главный тренер «Витесс» Леонид Слуцкий считает братьев Березуцких интеллектуально развитыми игроками и тренерами. Сейчас бывшие защитники работают в штабе арнемского клуба.

«Березуцкие прекрасно говорят на английском. Единственные российские футболисты, у которых успешный бизнес. В последние годы карьеры их нефутбольные доходы уже были больше, чем футбольные. Братья — одни из самых интеллектуальных футболистов, которых я знал. Поэтому я пригласил их, поэтому нам интересно. Мне очень комфортно работать с ними. По каким-то нюансам мы можем очень громко спорить в раздевалке, но основа футбольного мышления у нас одна.

Их зарплата? Вопросы по этой теме лучше адресовать самим Березуцким. Могу только сказать, что их зарплаты не хватает даже для оплаты жилья здесь. Бесплатно им никто не позволит работать юридически, но они тут точно не из-за денег», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».