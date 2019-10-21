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  • Слуцкий: «Зарплаты Березуцких в «Витессе» не хватает даже для оплаты жилья. Они тут точно не из-за денег»

Слуцкий: «Зарплаты Березуцких в «Витессе» не хватает даже для оплаты жилья. Они тут точно не из-за денег»

21 октября 2019, 01:32
14

Главный тренер «Витесс» Леонид Слуцкий считает братьев Березуцких интеллектуально развитыми игроками и тренерами. Сейчас бывшие защитники работают в штабе арнемского клуба.

«Березуцкие прекрасно говорят на английском. Единственные российские футболисты, у которых успешный бизнес. В последние годы карьеры их нефутбольные доходы уже были больше, чем футбольные. Братья — одни из самых интеллектуальных футболистов, которых я знал. Поэтому я пригласил их, поэтому нам интересно. Мне очень комфортно работать с ними. По каким-то нюансам мы можем очень громко спорить в раздевалке, но основа футбольного мышления у нас одна.

Их зарплата? Вопросы по этой теме лучше адресовать самим Березуцким. Могу только сказать, что их зарплаты не хватает даже для оплаты жилья здесь. Бесплатно им никто не позволит работать юридически, но они тут точно не из-за денег», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Витесс Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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порт
1571633498
Так вот почему они живут на вокзале.
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Bozigit
1571633859
Опыт, опыт и еще раз опыт
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Garrincha58
1571638679
а у нас тренерам зарубежным подбирают лучшее жильё проезд за счёт клуба был у Манчини заоблачные условия проживания а тут оказывается Слуцкий даже не может перевезти свою семью а братья живут за свой счёт,смех и только
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ilichkadr
1571641310
Ну, и впрямь бомжики. Питаются дошираком, живут в картонных коробках........... в общем преуспевают на интеллектуальном поприще.
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nemolod
1571641894
Нефутбольные доходы просто позволяют заниматься любимым делом-футболом,братья набираются передового опыта,который дома никогда не получишь!
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Я - легенда
1571649422
По Витессам мы с детства скитались, не имея родного угла. Ах, зачем мы на свет появились? Ах, зачем же нас мать родила?.. )))
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maygli
1571654900
Ну братьям (чтобы на всё хватало) нужно выбрать чуть менее шикарные апартаменты (зачем им такая роскошь) ведь они приехали туда работать, а не отдыхать. Или я ошибаюсь?
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portero
1571665053
Может для просветления чего принимают, потому счастливы.
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3a zenit
1571667524
какого именно жилья?Что за мутки тогда происходят,что за "бизнес" такой в "Голандии"?
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