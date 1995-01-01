Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Слуцкий: «Зарплаты Березуцких в «Витессе» не хватает даже для оплаты жилья. Они тут точно не из-за денег»

    Главный тренер «Витесс» Леонид Слуцкий считает братьев Березуцких интеллектуально развитыми игроками и тренерами. Сейчас бывшие защитники работают в штабе арнемского клуба.

    «Березуцкие прекрасно говорят на английском. Единственные российские футболисты, у которых успешный бизнес. В последние годы карьеры их нефутбольные доходы уже были больше, чем футбольные. Братья — одни из самых интеллектуальных футболистов, которых я знал. Поэтому я пригласил их, поэтому нам интересно. Мне очень комфортно работать с ними. По каким-то нюансам мы можем очень громко спорить в раздевалке, но основа футбольного мышления у нас одна.

    Их зарплата? Вопросы по этой теме лучше адресовать самим Березуцким. Могу только сказать, что их зарплаты не хватает даже для оплаты жилья здесь. Бесплатно им никто не позволит работать юридически, но они тут точно не из-за денег», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74138
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru