РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», «Динамо» встретится с «Краснодаром»

В воскресенье пройдут четыре матча 13-го тура чемпионата России.

«Оренбург» проиграл «Крыльям Советов» (0:1), ЦСКА упустил победу над «Уфой» (1:1), «Арсенал» встретится с «Сочи», а «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Арсенал (Тула) – Сочи

20 октября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Краснодар

20 октября, 19:00 мск

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Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ахметов, 26; 1:1 – Кротов, 83.

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Антон, 18.

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 14 (с пенальти); 2:0 – Дзюба, 20; 3:0 – Азмун, 44; 4:0 – Караваев, 61; 5:0 – Дзюба, 80 (с пенальти); 5:1 – Еременко, 83 (с пенальти); 6:1 – Барриос, 90.

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

Тамбов – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Обухов, 61 (с пенальти); 1:1 – Ильин, 73; 1:2 – Ароян, 76.

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Коломейцев, 23; 0:2 – Мариу, 86.

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