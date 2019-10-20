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    РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», «Динамо» встретится с «Краснодаром»

    В воскресенье пройдут четыре матча 13-го тура чемпионата России.

    «Оренбург» проиграл «Крыльям Советов» (0:1), ЦСКА упустил победу над «Уфой» (1:1), «Арсенал» встретится с «Сочи», а «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Арсенал (Тула) – Сочи

    20 октября, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – Краснодар

    20 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ахметов, 26; 1:1 – Кротов, 83.

    Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Антон, 18.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 14 (с пенальти); 2:0 – Дзюба, 20; 3:0 – Азмун, 44; 4:0 – Караваев, 61; 5:0 – Дзюба, 80 (с пенальти); 5:1 – Еременко, 83 (с пенальти); 6:1 – Барриос, 90.

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

    Тамбов – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Обухов, 61 (с пенальти); 1:1 – Ильин, 73; 1:2 – Ароян, 76.

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Коломейцев, 23; 0:2 – Мариу, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2019 16:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1386

      Чец 20 октября 2019, 18:37

      Тяжело будет Краснодару, но будем надеется, что выиграем.

      2
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      Рейтинг: +67666

      portero 20 октября 2019, 17:58

      Можно ставки принимать , сколько пеналь поставит мешок в ворота Сочи.... думаю пока Арсенал не выиграет..

      2
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      Рейтинг: +67666

      portero 20 октября 2019, 16:40

      Удачи Краснодару!!!!!

      4
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 19 октября 2019, 15:30

      Интересная таблица сложилась к этому туру. Три очка могут сдвинут команду из дна таблицы аж до пятого места. Если бы выиграл Ахмат то оказался бы на шестом или седьмом месте.

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 19 октября 2019, 14:01

      МАССИМО КАРРЕРА ПОЛУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВОЗГЛАВИТЬ ДЖЕНОА ИТАЛЬЯНСКОЙ СЕРИИ ,,А''!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1016

      ZENIT***** 19 октября 2019, 13:25

      Давай,Зенитушка,дави!!!Классная будет игра.

      5
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      Рейтинг: +511

      Ссппааррттаакк 19 октября 2019, 12:57

      Ну Доменико Тедеско ! Не подведи.

      3
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