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РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», «Динамо» встретится с «Краснодаром»

20 октября 2019, 16:01
6

В воскресенье пройдут четыре матча 13-го тура чемпионата России.

«Оренбург» проиграл «Крыльям Советов» (0:1), ЦСКА упустил победу над «Уфой» (1:1), «Арсенал» встретится с «Сочи», а «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Арсенал (Тула) – Сочи

20 октября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Краснодар

20 октября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ахметов, 26; 1:1 – Кротов, 83.

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Антон, 18.

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 14 (с пенальти); 2:0 – Дзюба, 20; 3:0 – Азмун, 44; 4:0 – Караваев, 61; 5:0 – Дзюба, 80 (с пенальти); 5:1 – Еременко, 83 (с пенальти); 6:1 – Барриос, 90.

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

Тамбов – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Обухов, 61 (с пенальти); 1:1 – Ильин, 73; 1:2 – Ароян, 76.

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Коломейцев, 23; 0:2 – Мариу, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Тамбов Урал Спартак Рубин Зенит Ростов Оренбург Крылья Советов Уфа ЦСКА Арсенал Сочи Динамо Краснодар
Комментарии (6)
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Ссппааррттаакк
1571479062
Ну Доменико Тедеско ! Не подведи.
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ZENIT*****
1571480728
Давай,Зенитушка,дави!!!Классная будет игра.
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Muboraksho
1571488232
Интересная таблица сложилась к этому туру. Три очка могут сдвинут команду из дна таблицы аж до пятого места. Если бы выиграл Ахмат то оказался бы на шестом или седьмом месте.
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portero
1571578833
Удачи Краснодару!!!!!
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portero
1571583534
Можно ставки принимать , сколько пеналь поставит мешок в ворота Сочи.... думаю пока Арсенал не выиграет..
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Чец
1571585844
Тяжело будет Краснодару, но будем надеется, что выиграем.
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