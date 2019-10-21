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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Динамо - Краснодар

20.10.2019, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 13 тур Динамо - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
14 апреля, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 Краснодар
9 тур
30 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
10 марта, суббота 16:30 Динамо 0:0 Краснодар
8 тур
27 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
4 апреля, понедельник 19:30 Динамо 1:4 Краснодар
8 тур
13 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 4:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
6 тур
31 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Динамо 1:2 Краснодар
5 тур
18 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 1:1 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
14 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 18:30 Динамо 2:1 Краснодар
11 тур
29 мая, воскресенье 20:30 Краснодар 0:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +46

    Hohrjkk 20 октября 2019, 20:59

    Не хватает Витька
    Классона

    1
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 20 октября 2019, 20:57

    Обидно. Но не прошлогодний Краснодар....

    1
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    Рейтинг: +22

    drozdovik 20 октября 2019, 20:24

    Комментаторы либо идиоты, либо топят за Динамо

    -1
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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > drozdovik 20 октября 2019, 20:52

    Конечно топят за Динамо. Дело идет к ничьей.

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > ilichkadr 20 октября 2019, 20:59

    Минусуй/ не минусуй всё равно получишь х...Как и ожидалось -НИЧЬЯ.

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    Рейтинг: +44

    nik546179 20 октября 2019, 19:51

    Сегодня за динамиков

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    Рейтинг: +2812

    Бугимен 8 октября 2019, 09:55

    ПОБЕДЫ БЫКАМ!!!!

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