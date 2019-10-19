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Судьи
Главный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Материалы

Ахмат - Локомотив

18.10.2019, Пятница, 19:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 13 тур Ахмат - Локомотив Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
13 апреля, суббота 19:30 Ахмат 1:3 Локомотив
9 тур
29 сентября, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
18 апреля, среда 19:30 Локомотив 0:0 Ахмат
9 тур
10 сентября, воскресенье 19:00 Ахмат 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
4 декабря, воскресенье 16:00 Локомотив 2:0 Ахмат
3 тур
14 августа, воскресенье 20:30 Ахмат 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Ахмат 2:1 Локомотив
5 тур
16 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
7 декабря, воскресенье 13:30 Ахмат 0:0 Локомотив
10 тур
18 октября, суббота 19:30 Локомотив 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
19 апреля, суббота 15:30 Локомотив 2:1 Ахмат
5 тур
17 августа, суббота 20:30 Ахмат 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 19:00 Локомотив 1:1 Ахмат
9 тур
22 сентября, суббота 20:15 Ахмат 0:3 Локомотив
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 17:00 Ахмат 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Ахмат 0:4 Локомотив
9 тур
14 мая, суббота 20:45 Локомотив 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
26 сентября, воскресенье 20:15 Локомотив 2:1 Ахмат
8 тур
1 мая, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
27 сентября, воскресенье 16:15 Ахмат 2:1 Локомотив
9 тур
16 мая, суббота 14:15 Локомотив 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
23 августа, суббота 20:00 Ахмат 2:1 Локомотив
5 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Ахмат 0:3 Локомотив
14 тур
3 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 18 октября 2019, 20:55

    Коломейцев молодец!Так держать!Локо рулит!!!Удачи паровозам от болелы Цска

    0
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    Рейтинг: +535

    Aleksey! 18 октября 2019, 18:35

    Локо, вперёд!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 18 октября 2019, 18:29

    Ахмат, повтори молодежку.

    -1
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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 18 октября 2019, 12:38

    Давай локо , кровь из носу, нужны 3 очка.

    3
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    Рейтинг: +10

    gronson 11 октября 2019, 13:55

    Посмотрел парочку бк, делюсь инфой:
    Лига - 2.1
    Фонбет - 2.05
    Вулканбет.ру - 2.2

    Смотрю остальных еще.

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    Рейтинг: +10

    gronson 11 октября 2019, 13:27

    Где лучшие коэффициенты на Локо?

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