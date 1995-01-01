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    Каррера посетит матч «Ювентус» – «Локомотив» в ЛЧ

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о планах побывать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом».

    «Во вторник я буду на стадионе на матче «Ювентуса» с «Локомотивом». «Локомотив» – хорошая команда, у него есть интересные игроки, такие как Чорлука, Хeведес и Крыховяк. Хотя я больше не слежу за ними, но знаю, что команда всегда находится на вершине турнирной таблицы в России.

    Они играют в хороший футбол. У них меньше тактики по сравнению с Италией, но их не следует недооценивать. Я не думаю, что матч будет лeгкой прогулкой для «Ювентуса». «Локомотив» стартовал с гостевой победы, возможно, он более опасен вдали от дома, потому что приспосабливается к сопернику», – сказал Каррера.

    • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • При Каррере столичная команда прервала 14-летний период без трофеев, выиграв чемпионат и Суперкубок России.
    • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября в 22:00 по московскому времени.

    Источник: TuttoJuve

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