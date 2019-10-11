Игрока Шотландии Бурка госпитализировали в Боткинскую больницу после матча с Россией. В его моче нашли кровь

Полузащитник сборной Шотландии Оливер Бурк не смог отправиться на родину после матча со сборной России (0:4) вместе с командой. После игры футболиста госпитализировали в Боткинскую больницу, поскольку обнаружили в моче кровь.

У Бурка диагностировали ушиб почки, полученный во время матча. Сегодня, 11 октября, было выяснено, что здоровью игрока ничего не угрожает, и он отправился в Шотландию.