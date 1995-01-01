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    Игрока Шотландии Бурка госпитализировали в Боткинскую больницу после матча с Россией. В его моче нашли кровь

    Полузащитник сборной Шотландии Оливер Бурк не смог отправиться на родину после матча со сборной России (0:4) вместе с командой. После игры футболиста госпитализировали в Боткинскую больницу, поскольку обнаружили в моче кровь.

    У Бурка диагностировали ушиб почки, полученный во время матча. Сегодня, 11 октября, было выяснено, что здоровью игрока ничего не угрожает, и он отправился в Шотландию.

    • Сборная России идет в группе второй.
    • Шотландия утратила шансы на путевку на Евро-2020.
    • Лидирует в отборочной группе Бельгия.

    Источник: «Чемпионат»

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