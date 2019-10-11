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  • Игрока Шотландии Бурка госпитализировали в Боткинскую больницу после матча с Россией. В его моче нашли кровь

Игрока Шотландии Бурка госпитализировали в Боткинскую больницу после матча с Россией. В его моче нашли кровь

11 октября 2019, 19:58
9

Полузащитник сборной Шотландии Оливер Бурк не смог отправиться на родину после матча со сборной России (0:4) вместе с командой. После игры футболиста госпитализировали в Боткинскую больницу, поскольку обнаружили в моче кровь.

У Бурка диагностировали ушиб почки, полученный во время матча. Сегодня, 11 октября, было выяснено, что здоровью игрока ничего не угрожает, и он отправился в Шотландию.

  • Сборная России идет в группе второй.
  • Шотландия утратила шансы на путевку на Евро-2020.
  • Лидирует в отборочной группе Бельгия.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Шотландия Бурк Оливер
Комментарии (9)
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Я - легенда
1570814490
Ээх! Свои улетели домой, а он остался в Боткинской. Здоровья ему! Всё бывает! Хоть не менты по почкам ;) Думаю, наша больница стала ещё одним впечатлением от пребывания в России )) По крайней мере, если его провезли/провели по среднестатистическим коридорам и положили в среднестатическую палату.
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MaxRnD
1570815474
Почки - это не шутка ... Здоровья !
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Давид59
1570815660
Бедный Бурк. Кто же ему так вмазал?
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MichelWB
1570820797
Посетив больницу Бурка понял, что проиграть России 4:0 это не самое страшное.
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MichelWB
1570821016
Почка посетив Боткинскую больницу решила, что ей лучше выздороветь пока она еще в теле игрока.
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