Медведев: «Может, москвичам вообще «Зенит» не судить, раз так получается»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) прокомментировал судейство. Бригаду рефери возглавлял москвич Алексей Матюнин.

«Тема подготовки судейского резерва приобретает особую остроту. У нас мало арбитров, они находятся под давлением. У нас матчи «Зенита» с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких матчей, может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается», – сказал Медведев.

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