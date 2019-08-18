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  • Медведев: «Может, москвичам вообще «Зенит» не судить, раз так получается»

Медведев: «Может, москвичам вообще «Зенит» не судить, раз так получается»

18 августа 2019, 06:09
13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) прокомментировал судейство. Бригаду рефери возглавлял москвич Алексей Матюнин.

«Тема подготовки судейского резерва приобретает особую остроту. У нас мало арбитров, они находятся под давлением. У нас матчи «Зенита» с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких матчей, может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается», – сказал Медведев.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Медведев Александр
Комментарии (13)
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arok
1566101887
У какой обиженный.
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Даурец
1566103660
Я не болельщик Зенита, но судейство Матюнина было действительно отвратительным.
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subbotaspartak
1566103694
С ВВП москвичам Питерских нельзя судить. Мать их етить.
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Т34
1566108183
Может на матчи зенита вообще судей не ставить? Там Газпром все разрулит.
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Yev
1566108685
Зенит самый богатый клуб России, покупающий и переманимающий "дурными" деньгами любого игрока из любого клуба, действующий чемпион, играющий на своём самом дорогом стадионе в мире, начиная с 7-ой минуты играющий в большенстве... Ну господин Миллер по моему надо выносить соперников, а не считать миллиметры оффсайда и придераться к судейству и хорошего парня Семака вы по моему своими шальными бабками испортили. Весь матч, а осебенно первый тайм Зенит играл в пол ноги, думая что всё равно забьёт, ну не сложилось. Надо предъявлять претензии прежде всего команде и научиться в конце концов признавать неудачи. Ну, а теперь минусуйте, борцы за чистый и справедливый футбол!!!
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anatolich72
1566110277
А может Зенит сразу чемпионом назначить?
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paracetamol
1566113372
Локализация, по мойму, здесь не при чем. Вон судил воронежец Москалев встречи со спамом и чего? А все то же самое. Надо отстранять таких судей пожизненно. Представляю, что было бы суди такой козел матч в Англии. Да его бы с г-ном смешали!
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ROSTOV SUPER
1566113455
С такой логикой не москвичам , не питерцам нельзя судить игры клубов , которые находятся близко к первой тройке , а то будет не порядок !
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JTherry
1566120085
то же самое ныл Луческу весь год, пока не выгнали... а давайте судей из Питера не назначать на матчи московских команд) и что тогда будет, г-н Медведев?
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RJM555
1566128765
Ооо как загнул!!!
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