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    Определены 20 участников группового этапа Лиги чемпионов-2019/20

    По итогам субботних матчей определились еще несколько участников группового этапа следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

    На сегодняшний день известны 20 клубов, которые точно сыграют в ЛЧ в сезоне-2019/20.

    Это «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия» (все – Испания), «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Ювентус», «Наполи» (оба – Италия), «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Байер» (все – Германия), «ПСЖ», «Лилль» (оба – Франция), «Зенит» (Россия), «Бенфика» (Португалия), «Генк» (Бельгия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

    Источник: Бомбардир.ру

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