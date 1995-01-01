Главные новости дня. Игроки «Барселоны» против покупки Гризманна, «Реал» выделил 300 миллионов на трансферы

Рамос выступил против перехода Погба в «Реал».
«Спартак» сделал предложение о трансфере Соучека.
«Реал» выделит на летние трансферы 300 миллионов.
Аллегри покинул «Ювентус» из-за ультиматума Недведа.
Игроки «Барселоны» выступили против покупки Гризманна.
Миранчук хочет уехать в зарубежный чемпионат.
«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги.
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии. У Гвардиолы 27 трофеев.
«Спартак» мимо еврокубков, «Монако» с Головиным – на вылет, «Хетафе» и «Сент-Этьен» – в ЛЧ. Расклады последних туров