«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги 

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче 34-го тура Бундеслиги со счетом 5:1.

Мюнхенский клуб с 78 очками стал чемпионом Германии. Второе место заняла «Боруссия» Д с 76 очками.

Для «Баварии» это седьмой сезон подряд, в котором она выигрывает лигу.

