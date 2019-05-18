«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги 

А ведь так славно начиналась сказка Боруссии в начале сезона... Жаль не продолжилась..
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче 34-го тура Бундеслиги со счетом 5:1.
Мюнхенский клуб с 78 очками стал чемпионом Германии. Второе место заняла «Боруссия» Д с 76 очками.
Для «Баварии» это седьмой сезон подряд, в котором она выигрывает лигу.
«Спартак» мимо еврокубков, «Монако» с Головиным – на вылет, «Хетафе» и «Сент-Этьен» – в ЛЧ. Расклады последних туров
«#FCBayern, Deutscher Meister, ja so heißt er, mein Verein, ja so war es und so ist es und so wird es immer sein.»— #MEIS7ER (@FCBayern) May 18, 2019
#MEIS7ER pic.twitter.com/aMjKJLcWVc