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    «Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Бундеслиги 

    «Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче 34-го тура Бундеслиги со счетом 5:1.

    Мюнхенский клуб с 78 очками стал чемпионом Германии. Второе место заняла «Боруссия» Д с 76 очками.

    Для «Баварии» это седьмой сезон подряд, в котором она выигрывает лигу.

    «Спартак» мимо еврокубков, «Монако» с Головиным – на вылет, «Хетафе» и «Сент-Этьен» – в ЛЧ. Расклады последних туров

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2694

      BarStep 31 минуту назад

      А ведь так славно начиналась сказка Боруссии в начале сезона... Жаль не продолжилась..

      1
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      Рейтинг: +2463

      Yev 57 минут назад

      Скучно. Тем более в этом сезоне Баварию лихорадило, Левандовский, как беременная дама, не предсказуемый, короче как раз в этом году они не были машиной.

      2
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      Рейтинг: +3492

      vladik12 1 час назад

      Машина, че.

      0
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      Рейтинг: +4467

      Антибиотик 1 час назад

      С победой Баварию! Но нужно обновляться иначе в ЛЧ опять провалятся.

      0
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      Рейтинг: +1140

      PNZ1985 1 час назад

      jajajajajajaja!!!! Robben Ribery !!!!

      0
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      Рейтинг: +5668

      Skull_Boy 1 час назад

      БМВ рулит!!!

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