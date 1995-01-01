«Спартак» мимо еврокубков, «Монако» с Головиным – на вылет, «Хетафе» и «Сент-Этьен» – в ЛЧ. Расклады последних туров

Еще два уикэнда классного клубного футбола.

Англия. Чемпион определен, остался обладатель Кубка

В АПЛ сезон завершился на прошлой неделе, а «39-й тур» в виде двух английских финалов еврокубков еще пока не скоро. Остался финал Кубка Англии, в котором схлестнутся «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Для «Сити» победа в Кубке станет шестой, их соперник еще ни разу этот трофей не добывал. Нынешний финал Кубка – 138-й по счету, подумать только: он проводился еще в 1872 году, а на финальный матч между «Уондерерс» и «Ройал Энджинирс» тогда пришли 2000 человек.

18 мая (суббота): «Манчестер Сити» – «Уотфорд» (19:00 мск)

Германия. Чемпионская гонка до последнего тура, интриги вокруг еврокубков

Бундеслига – единственный из топ-5 чемпионатов, где чемпион не определен до заключительного тура. Впрочем, сомнений мало: «Баварии» хватит ничьей дома с «Айнтрахтом», можно даже проиграть, если дортмундская «Боруссия» не выиграет в Менхенгладбахе, однако интриги придает тот факт, что соперники борющихся за титул – сами рубятся за место в ЛЧ.

«Бавария», «Боруссия» Д и «Лейпциг» там гарантированно сыграют, осталось понять, кто четвертый участник, претенденты: «Боруссия» М, «Байер» (играет с «Гертой») и «Айнтрахт». Теоретически может попасть и «Вольфсбург», но лишь при каком-то диком стечении обстоятельств (не та разница мячей).

При равенстве очков: 1) разница мячей; 2) забитые голы; 3) личные встречи

Так как в финале Кубка сыграют «Бавария» и «Лейпциг», то даже седьмое место в Бундеслиге дает право участвовать в матчах Лиги Европы. Например, симпатичный «Айнтрахт» может не попасть даже в еврокубки, зато на седьмое месте полноправно претендуют «Хоффенхайм» (играет с «Майнцем») и даже «Вердер» (матч с «Лейпцигом»).

18 мая (суббота). Матчи последнего тура (16:30 мск)

Италия: битва за еврокубки и выживание

«Ювентус» и «Наполи» точно сыграют в Лиге чемпионов в следующем году, велики шансы и у «Интера» с «Аталантой», однако на эти два места также претендуют «Милан» и «Рома», сугубо теоретически – «Торино».

Один участник Лиги Европы уже известен – победитель Кубка Италии «Лацио», к нему присоединятся команды с пятого и шестого мест. Словом, кто-то один из компании в лице «Интера» (играет с «Наполи» и «Эмполи»), «Аталанты» («Юве», «Сассуоло»), «Милана» («Фрозиноне», СПАЛ), «Ромы» («Сассуоло», «Парма») и «Торино» («Эмполи», «Лацио») в еврокубки не попадет.

При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) разница мячей; 3) забитые голы

Что касается битвы за выживание, то ее не выдержали «Кьево» и «Фрозиноне» – они уже вылетели. Осталось определить последнего неудачника, но тут целый список. Теоретически рискует вылететь даже «Фиорентина», хотя, скорее всего, это будет кто-то из квартета «Парма»-«Удинезе»-«Дженоа»-«Эмполи».

18, 19 мая – 37-й тур, 26 мая – 38-й тур

Франция: «Сент-Этьен» может попасть в ЛЧ, «Монако» с Головиным – вылететь

В Лиге 1 осталось два тура, осталось определить участников еврокубков. Из тройки «Лион»-«Сент-Этьен»-«Монпелье» одна команда попадет в ЛЧ, другая в ЛЕ, третья – останется без еврокубков.

Главный вопрос – кому играть в ЛЧ, «Лиону» (остались матчи с «Каном» и «Нимом») или «Сент-Этьену» («Ницца», «Анжер»). Скорее всего, в позициях так ничего и не поменяется, уж очень велики расстояния по очкам.

При равенстве очков: 1) разница мячей; 2) забитые голы; 3) личные встречи

Что касается вылета, то «Генгам» уже покинул Лигу 1. Предпоследняя команда вылетит напрямую, 16-я – попадет в стыковые матчи. В кругу возможных неудачников – «Дижон», «Кан», «Монако», «Амьен», «Тулуза» и даже «Бордо».

18, 19 мая – 37-й тур, 24 мая – 38-й тур

Испания: «Хетафе» может попасть в ЛЧ, «Эспаньол» – в ЛЕ

Три участника ЛЧ известны («Барселона», «Атлетико», «Реал»), четвертый пока под вопросом, здесь есть три претендента – «Валенсия» (играет с «Вальядолидом»), «Хетафе» (против «Вильярреала»), «Севилья» (против «Атлетика»). «Валенсии» для четвертого места надо сыграть не хуже, чем «Хетафе» (а ему, соответственно, лучше, чем «Валенсия), а «Севилья» попадет в ЛЧ лишь в том случае, если она победит, а «Хетафе» и «Валенсия» свои матчи проиграют.

При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) разница мячей; 3) забитые голы

«Барселона» и «Валенсия» встретятся в финале Кубка Испании, поэтому седьмое место в Ла Лиге дает право стартовать в Лиге Европы. «Атлетик» может упустить его, если проиграет, а «Реал Сосьедад» или «Эспаньол» – выиграют (в случае побед обоих «Эспаньол» будет выше).

18 мая (суббота). Матчи последнего тура (14:00 – 21:45 мск)

Португалия: или красно-белый Лиссабон, или суперсенсация

В чемпионате Португалии чемпионская гонка продолжается до последнего тура. У «Бенфики» идеальное положение – хватит и ничьей дома с «Санта-Кларой», которая идет девятой и уже ни на что не претендует. Если вдруг «Бенфика» проиграет, лишь тогда «Порту» станет чемпионом при победе над «Спортингом».

Но, скорее всего, сегодня в Лиссабоне будет массовый праздник, который обычно происходит, когда «Бенфика» выигрывает чемпионат страны.

При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) разница мячей

18 мая (суббота). «Бенфика» – «Санта-Клара», «Порту» – «Спортинг» (20:30 мск)

Голландия: «Витесс» Слуцкого борется за выход в Лигу Европы

«Витесс» занял пятое место и получил возможность наряду с «Утрехтом», «Хераклесом» и «Гронингеном» побороться за место в еврокубках. Для этого надо будет пройти в двух матчах «Гронинген», а затем также в двухматчевом противостоянии победителя пары «Утрехт» – «Хераклес».

18 мая (суббота). «Гронинген» – «Витесс» (21:45 мск)

21 мая (вторник). «Витесс» – «Гронинген» (21:45 мск)

Турция: огонь в предпоследнем туре

Когда Федор Кудряшов переходил в «Истанбул», тот шел в чемпионате с отрывом. Однако «Галатасараю» удалось нагнать выскочек, теперь они за пару туров до конца идут вровень.

В предпоследнем туре «Галатасарай» как раз принимает «Истанбул» и в случае победы досрочно станет чемпионом. В последнем туре оба клуба встречаются с середняками, сейчас лишь математический шанс остается у «Бешикташа». Но в любом случае кипеть Стамбул будет уже в это воскресенье.

При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) разница мячей

19 мая (воскресенье). «Галатасарай» – «Истанбул» (19:00 мск)

Россия: теоретически «Спартак» может остаться без еврокубков, «Ахмат» – попасть в ЛЕ, «Динамо» – в стыки

За два тура до конца в плане еврокубковых раскладов ясно одно: «Локомотив» точно в них сыграет, остальным участие даже в ЛЕ еще не гарантировано. На ЛЧ претендуют «Локо», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал», на ЛЕ все те же, только вместо «Локо» – «Ахмат», у которого есть сугубо теоретический шанс попасть на шестое место (оно станет еврокубковым, если «Локомотив» выиграет Кубок России).

При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) число побед; 3) разница мячей

«Анжи» и «Енисей» уже покинули РПЛ, а «Уфа», «Крылья Советов» и «Динамо» бьются за 12-е место, чтобы не попасть в стыковые матчи. У уфимцев шансов маловато (соперники – «Оренбург», «Локомотив»), у «Крыльев» тяжелый календарь («Спартак», ЦСКА), у «Динамо» расклад полегче («Енисей», «Арсенал»).

18-20 мая – 29-й тур, 26 мая (воскресенье) – 30-й тур