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    «Спартак» мимо еврокубков, «Монако» с Головиным – на вылет, «Хетафе» и «Сент-Этьен» – в ЛЧ. Расклады последних туров


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    Голосов: 1
    Сегодня, 13:10
    Еще два уикэнда классного клубного футбола.

    Англия. Чемпион определен, остался обладатель Кубка

    В АПЛ сезон завершился на прошлой неделе, а «39-й тур» в виде двух английских финалов еврокубков еще пока не скоро. Остался финал Кубка Англии, в котором схлестнутся «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Для «Сити» победа в Кубке станет шестой, их соперник еще ни разу этот трофей не добывал. Нынешний финал Кубка – 138-й по счету, подумать только: он проводился еще в 1872 году, а на финальный матч между «Уондерерс» и «Ройал Энджинирс» тогда пришли 2000 человек.

    18 мая (суббота): «Манчестер Сити» – «Уотфорд» (19:00 мск)

    Германия. Чемпионская гонка до последнего тура, интриги вокруг еврокубков

    Бундеслига – единственный из топ-5 чемпионатов, где чемпион не определен до заключительного тура. Впрочем, сомнений мало: «Баварии» хватит ничьей дома с «Айнтрахтом», можно даже проиграть, если дортмундская «Боруссия» не выиграет в Менхенгладбахе, однако интриги придает тот факт, что соперники борющихся за титул – сами рубятся за место в ЛЧ.

    «Бавария», «Боруссия» Д и «Лейпциг» там гарантированно сыграют, осталось понять, кто четвертый участник, претенденты: «Боруссия» М, «Байер» (играет с «Гертой») и «Айнтрахт». Теоретически может попасть и «Вольфсбург», но лишь при каком-то диком стечении обстоятельств (не та разница мячей).

    При равенстве очков: 1) разница мячей; 2) забитые голы; 3) личные встречи

    Так как в финале Кубка сыграют «Бавария» и «Лейпциг», то даже седьмое место в Бундеслиге дает право участвовать в матчах Лиги Европы. Например, симпатичный «Айнтрахт» может не попасть даже в еврокубки, зато на седьмое месте полноправно претендуют «Хоффенхайм» (играет с «Майнцем») и даже «Вердер» (матч с «Лейпцигом»).

    18 мая (суббота). Матчи последнего тура (16:30 мск)

    Италия: битва за еврокубки и выживание

    «Ювентус» и «Наполи» точно сыграют в Лиге чемпионов в следующем году, велики шансы и у «Интера» с «Аталантой», однако на эти два места также претендуют «Милан» и «Рома», сугубо теоретически – «Торино».

    Один участник Лиги Европы уже известен – победитель Кубка Италии «Лацио», к нему присоединятся команды с пятого и шестого мест. Словом, кто-то один из компании в лице «Интера» (играет с «Наполи» и «Эмполи»), «Аталанты» («Юве», «Сассуоло»), «Милана» («Фрозиноне», СПАЛ), «Ромы» («Сассуоло», «Парма») и «Торино» («Эмполи», «Лацио») в еврокубки не попадет.

    При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) разница мячей; 3) забитые голы

    Что касается битвы за выживание, то ее не выдержали «Кьево» и «Фрозиноне» – они уже вылетели. Осталось определить последнего неудачника, но тут целый список. Теоретически рискует вылететь даже «Фиорентина», хотя, скорее всего, это будет кто-то из квартета «Парма»-«Удинезе»-«Дженоа»-«Эмполи».

    18, 19 мая – 37-й тур, 26 мая – 38-й тур

    Франция: «Сент-Этьен» может попасть в ЛЧ, «Монако» с Головиным – вылететь

    В Лиге 1 осталось два тура, осталось определить участников еврокубков. Из тройки «Лион»-«Сент-Этьен»-«Монпелье» одна команда попадет в ЛЧ, другая в ЛЕ, третья – останется без еврокубков.

    Главный вопрос – кому играть в ЛЧ, «Лиону» (остались матчи с «Каном» и «Нимом») или «Сент-Этьену» («Ницца», «Анжер»). Скорее всего, в позициях так ничего и не поменяется, уж очень велики расстояния по очкам.

    При равенстве очков: 1) разница мячей; 2) забитые голы; 3) личные встречи

    Что касается вылета, то «Генгам» уже покинул Лигу 1. Предпоследняя команда вылетит напрямую, 16-я – попадет в стыковые матчи. В кругу возможных неудачников – «Дижон», «Кан», «Монако», «Амьен», «Тулуза» и даже «Бордо».

    18, 19 мая – 37-й тур, 24 мая – 38-й тур

    Испания: «Хетафе» может попасть в ЛЧ, «Эспаньол» – в ЛЕ

    Три участника ЛЧ известны («Барселона», «Атлетико», «Реал»), четвертый пока под вопросом, здесь есть три претендента – «Валенсия» (играет с «Вальядолидом»), «Хетафе» (против «Вильярреала»), «Севилья» (против «Атлетика»). «Валенсии» для четвертого места надо сыграть не хуже, чем «Хетафе» (а ему, соответственно, лучше, чем «Валенсия), а «Севилья» попадет в ЛЧ лишь в том случае, если она победит, а «Хетафе» и «Валенсия» свои матчи проиграют.

    При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) разница мячей; 3) забитые голы

    «Барселона» и «Валенсия» встретятся в финале Кубка Испании, поэтому седьмое место в Ла Лиге дает право стартовать в Лиге Европы. «Атлетик» может упустить его, если проиграет, а «Реал Сосьедад» или «Эспаньол» – выиграют (в случае побед обоих «Эспаньол» будет выше).

    18 мая (суббота). Матчи последнего тура (14:00 – 21:45 мск)

    Португалия: или красно-белый Лиссабон, или суперсенсация

    В чемпионате Португалии чемпионская гонка продолжается до последнего тура. У «Бенфики» идеальное положение – хватит и ничьей дома с «Санта-Кларой», которая идет девятой и уже ни на что не претендует. Если вдруг «Бенфика» проиграет, лишь тогда «Порту» станет чемпионом при победе над «Спортингом».

    Но, скорее всего, сегодня в Лиссабоне будет массовый праздник, который обычно происходит, когда «Бенфика» выигрывает чемпионат страны.

    При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) разница мячей

    18 мая (суббота). «Бенфика» – «Санта-Клара», «Порту» – «Спортинг» (20:30 мск)

    Голландия: «Витесс» Слуцкого борется за выход в Лигу Европы

    «Витесс» занял пятое место и получил возможность наряду с «Утрехтом», «Хераклесом» и «Гронингеном» побороться за место в еврокубках. Для этого надо будет пройти в двух матчах «Гронинген», а затем также в двухматчевом противостоянии победителя пары «Утрехт» – «Хераклес».

    18 мая (суббота). «Гронинген» – «Витесс» (21:45 мск)

    21 мая (вторник). «Витесс» – «Гронинген» (21:45 мск)

    Турция: огонь в предпоследнем туре

    Когда Федор Кудряшов переходил в «Истанбул», тот шел в чемпионате с отрывом. Однако «Галатасараю» удалось нагнать выскочек, теперь они за пару туров до конца идут вровень.

    В предпоследнем туре «Галатасарай» как раз принимает «Истанбул» и в случае победы досрочно станет чемпионом. В последнем туре оба клуба встречаются с середняками, сейчас лишь математический шанс остается у «Бешикташа». Но в любом случае кипеть Стамбул будет уже в это воскресенье.

    При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) разница мячей

    19 мая (воскресенье). «Галатасарай» – «Истанбул» (19:00 мск)

    Россия: теоретически «Спартак» может остаться без еврокубков, «Ахмат» – попасть в ЛЕ, «Динамо» – в стыки

    За два тура до конца в плане еврокубковых раскладов ясно одно: «Локомотив» точно в них сыграет, остальным участие даже в ЛЕ еще не гарантировано. На ЛЧ претендуют «Локо», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал», на ЛЕ все те же, только вместо «Локо» – «Ахмат», у которого есть сугубо теоретический шанс попасть на шестое место (оно станет еврокубковым, если «Локомотив» выиграет Кубок России).

    При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) число побед; 3) разница мячей

    «Анжи» и «Енисей» уже покинули РПЛ, а «Уфа», «Крылья Советов» и «Динамо» бьются за 12-е место, чтобы не попасть в стыковые матчи. У уфимцев шансов маловато (соперники – «Оренбург», «Локомотив»), у «Крыльев» тяжелый календарь («Спартак», ЦСКА), у «Динамо» расклад полегче («Енисей», «Арсенал»).

    18-20 мая – 29-й тур, 26 мая (воскресенье) – 30-й тур

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1646

      OldenVad 6 минут назад

      Заголовок просто убил )))

      0
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      Рейтинг: +293

      Victor.Vings 34 минуты назад

      Сегодня я думаю в РПЛ решится кто будет в стыках, Крылья скорее всего проиграют Спартаку (дай бог если не с разгромным счетом) и к сожалению будем ждать стыков :(
      Монако желаю не вылететь в целом у них хорошие шансы.

      0
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      Рейтинг: +5662

      Skull_Boy 47 минут назад

      Для того чтобы Монако остался достаточно за 2 игры добыть 3 очка, а вот Лилль ждет судьба Монако, т.к. летом грядет распродажа лидеров и в ЛЧ делать нехрен. ЦСКА, чтоб сезон не считать провальным, хотя какой он провальный команда обновилась на 70-80%, просто надо брать 6 очков. Бавария чемпион, а вот самое интересное, как по мне, будет борьба за сохранку в Италии, давно такого не было

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      Рейтинг: +1455

      InterMilLano1908 1 час назад

      Монако не вылетит, Бавария чемпион, уотфорд берет кубок и играет в ЛЕ. Наполи, юве, интер и рома в ЛЧ. Спартак 6ые и потом берет чемпионство т.к нигде не играет

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      Рейтинг: +6794

      Cules2013 > InterMilLano1908 28 минут назад

      Сомневаюсь, что из этого списка больше, чем 1-2 пункта окажутся правдой. Футбол не настолько скучен и предсказуем.

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      Рейтинг: +7819

      DeStar > InterMilLano1908 15 минут назад

      насчет ромы той же в лч не уверен) да и сити не проиграет)

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