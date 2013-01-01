У Гвардиолы – очередной трофей. Он уже легенда

Вошел в пятерку самых титулованных.

«Манчестер Сити» давно вылетел из АПЛ, но во всех остальных турнирах у клуба полный порядок. На прошлой неделе «Сити» взял чемпионство, но в интернете все обсуждали не команду, а ее тренера.

Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола однозначно воспринимаются если не как лучшие, то уж точно самые титулованные тренеры современности. В этом году Гвардиола сначала сравнялся с португальцем по количеству трофеев, а теперь ушел вперед.

Моуринью ответил на это в свойственной себе манере:

«Не раздражает ли меня то, что я теперь уступаю Гвардиоле по числу трофеев? Нет, нет. Это напоминает мне, что у меня их 25. После побед в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером», если бы я остался на следующий сезон, я бы играл в Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, национальном Суперкубке. И у меня мог быть 31 титул».

Но пока все обсуждают, можно ли считать лучшим тренером того, кто работал только в топ-командах, Гвардиола просто делает свою работу. Кубок Англии – 27 трофей в карьере испанца, но до сэра Алекса еще много работы впереди.

Кубок Англии. Финал

Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Давид Силва, 26; 2:0 – Стерлинг, 38; 3:0 – Де Брюйне, 61; 4:0 – Жезус, 68; 5:0 – Стерлинг, 81; 6:0 – Стерлинг, 87.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Давид Силва (Стоунс, 79), Гюндоган (Сане, 73), Бернарду Силва, Марез (Де Брюйне, 55), Жезус, Стерлинг.

«Уотфорд»: Гомес, Холебас, Каткарт, Мариаппа, Кико, Дукуре, Капу, Перейра (Саксес, 66), Хьюз (Клеверли, 73), Дини, Деулофеу (Грей, 66).

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