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    «Ман Сити» может остаться без ЛЧ. Клуб обвинили в нарушении ФФП


    4.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 16:52
    900 миллионов на трансферы за последние пять лет.

    «Манчестер Сити» – один из самых известных и богатых клубов в 2019-м, но еще десять лет назад команда мечтала о попадании в Лигу чемпионов. Мощный поток финансов позволил «Сити» не только стабильно опережать соседей из «МЮ», но и стать главной силой в Англии: за два последних сезона команда набрала 198 очков.

    Для того, чтобы ограничить влияние денег на футбол, УЕФА ввела финансовый фэйр плей – правила, ограничивающие объемы трат клубов. «Манчестер Сити», кажется, не заметил ограничений: несмотря на штраф в 2014-м, команда безболезненно развивалась без больших претензий от УЕФА. До этого момента.

    В чем обвинили «Сити»?

    На сайте УЕФА – максимально лаконичная фраза о «расследовании на предмет возможного нарушения финансового фэйр плей». По правилам ФФП, любой клуб, участвующий в европейских соревнованиях, обязан демонстрировать практически полную безубыточность.

    В прошлом сезоне, например, клубы могли потратить лишь на 5 миллионов евро больше, чем они заработали. В случае привлечения прямых инвестиций владельца, разница увеличивалась до 30 миллионов, но все равно была достаточно мала.

    Смотрим, сколько «Сити» тратил только на трансферы за последние пять лет:

    • 2018/19: 77,1 миллионов евро.
    • 2017/18: 317,5 миллионов евро.
    • 2016/17: 213,5 миллионов евро.
    • 2015/16: 208,3 миллионов евро.
    • 2014/15: 88,3 миллионов евро.

    Итого – 904 миллиона за пять лет. За тот же срок «Сити» заработал на трансферах 279 миллионов: убыток более 600 миллионов.

    Для того, чтобы профинансировать подобную сделку, можно привлечь спонсорские деньги: они считаются легальным способом дохода. Именно здесь, если верить New York Times, и случилась проблема: якобы «Сити» предоставляли недостоверные данные о своих спонсорских контрактах.

    Главное последствие – исключение из ЛЧ

    Сайт УЕФА приводит следующие возможные виды наказания за нарушения финансового фэйр плея:

    • предупреждение
    • выговор
    • штраф
    • снятие очков
    • лишение призовых в турнирах УЕФА
    • запрет на регистрацию новичков в турнирах УЕФА
    • ограничение количества игроков в заявке на турниры УЕФА, в том числе ограничение общих расходов на игроков в заявочном списке А
    • исключение из текущих и / или будущих турниров
    • лишение завоеванных трофеев и наград

    До этого УЕФА часто применял наказание с ограничением количества игроков в заявке: в частности, такое наказание в 2014-м получали «Зенит», «Рубин» и «Анжи».

    Запрет на участие в еврокубках, о котором говорят сейчас в NY Times в отношении «Сити», в прошлом сезоне получил «Милан». Тогда итальянский клуб обжаловал наказание и заменил его на условное. В этом сезоне «Милан» вернули в Лигу Европы, правда, из своей группы он все равно не вышел.

    Из других клубов, которые были исключены из-за несоблюдения ФФП – московское «Динамо», «Бурсаспор» и «Экранас». Дело «Сити» может стать самым громким среди них.

    У «Челси» тоже проблемы

    Лондонский клуб наказали трансферным запретом, но совсем по другой причине. «Челси» нарушил правила при подписании молодых игроков, и теперь не сможет регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон.

    Команда уже проиграла апелляцию в ФИФА, но теперь может подать ее в Спортивный арбитражный суд.

    От апелляции «Челси» во многом зависит один из главных потенциальных трансферов лет: уход Азара в «Реал». В случае, если запрет начнет действовать уже летом, клуб просто не сможет найти замену своему лидеру.

    ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков. На очереди – «Ман Сити»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6802

      Cules2013 30 минут назад

      Я лично не вижу никаких проблем в том, что есть настолько богатые клубы.
      Ни Сити, ни ПСЖ, ни кто бы то ещё не выиграл ЛЧ или чемпионат страны просто потому, что он очень богат. Они не брали ни разу ЛЧ, даже в финал не выходили. Тот же ПСЖ проиграл в этом году оба Кубка Франции командам, в 10 раз беднее их самих, а в АПЛ и до Сити раньше команды набирали более 90 очков за сезон и даже проводили сезоны без поражений. Например, той же Барсе в прошлом сезоне это так и не удалось, как бы тут не кричали про то, что в Ла Лиге много нищих команд и интриги там нет.
      Также хочу отметить, что команды и раньше проводили громкие трансферы пачками, до введения ФФП и никого это сильно не парило, и проблем, вроде как и не было. Например в МЮ в 1998 пришли 4 игрока, из которых только Стам и Йорк оцениваются, с учётом инфляции, сейчас в 150 млн. В 2001 пришли в МЮ Верон и ван Нистелрой с общей стоимостью в 170 млн по сегодняшним ценам, в 2007 - вообще на 240 млн затарились - Нани, Андерсон, Харгривз и Тевез пришли. Сопоставимо с тем, что сейчас тратит Сити. И ничего, футбольный мир не помер, нищие не разорились, а богатые не выиграли все трофеи в мире, и конкуренция никуда не делась.
      К тому же, ФФП сейчас больше бьёт по мелким клубам, чем по богатым.

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      Рейтинг: +7822

      DeStar 48 минут назад

      Да ничего сити не будет. С какого им дадут именно настолько суровое наказание? это ж не батэ какой -нибудь, на таком клубе " пример не подашь". Исключение сити из лч уефа на себя не возьмет.

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      Рейтинг: +6802

      Cules2013 > DeStar 30 минут назад

      а снятие очков? Тогда минус трофей в АПЛ)))

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