900 миллионов на трансферы за последние пять лет.

«Манчестер Сити» – один из самых известных и богатых клубов в 2019-м, но еще десять лет назад команда мечтала о попадании в Лигу чемпионов. Мощный поток финансов позволил «Сити» не только стабильно опережать соседей из «МЮ», но и стать главной силой в Англии: за два последних сезона команда набрала 198 очков.

Для того, чтобы ограничить влияние денег на футбол, УЕФА ввела финансовый фэйр плей – правила, ограничивающие объемы трат клубов. «Манчестер Сити», кажется, не заметил ограничений: несмотря на штраф в 2014-м, команда безболезненно развивалась без больших претензий от УЕФА. До этого момента.

В чем обвинили «Сити»?

На сайте УЕФА – максимально лаконичная фраза о «расследовании на предмет возможного нарушения финансового фэйр плей». По правилам ФФП, любой клуб, участвующий в европейских соревнованиях, обязан демонстрировать практически полную безубыточность.

В прошлом сезоне, например, клубы могли потратить лишь на 5 миллионов евро больше, чем они заработали. В случае привлечения прямых инвестиций владельца, разница увеличивалась до 30 миллионов, но все равно была достаточно мала.

Смотрим, сколько «Сити» тратил только на трансферы за последние пять лет:

2018/19: 77,1 миллионов евро.

77,1 миллионов евро. 2017/18: 317,5 миллионов евро.

317,5 миллионов евро. 2016/17: 213,5 миллионов евро.

213,5 миллионов евро. 2015/16: 208,3 миллионов евро.

208,3 миллионов евро. 2014/15: 88,3 миллионов евро.

Итого – 904 миллиона за пять лет. За тот же срок «Сити» заработал на трансферах 279 миллионов: убыток более 600 миллионов.

Для того, чтобы профинансировать подобную сделку, можно привлечь спонсорские деньги: они считаются легальным способом дохода. Именно здесь, если верить New York Times, и случилась проблема: якобы «Сити» предоставляли недостоверные данные о своих спонсорских контрактах.

Главное последствие – исключение из ЛЧ

Сайт УЕФА приводит следующие возможные виды наказания за нарушения финансового фэйр плея:

предупреждение

выговор

штраф

снятие очков

лишение призовых в турнирах УЕФА

запрет на регистрацию новичков в турнирах УЕФА

ограничение количества игроков в заявке на турниры УЕФА, в том числе ограничение общих расходов на игроков в заявочном списке А

исключение из текущих и / или будущих турниров

лишение завоеванных трофеев и наград

До этого УЕФА часто применял наказание с ограничением количества игроков в заявке: в частности, такое наказание в 2014-м получали «Зенит», «Рубин» и «Анжи».

Запрет на участие в еврокубках, о котором говорят сейчас в NY Times в отношении «Сити», в прошлом сезоне получил «Милан». Тогда итальянский клуб обжаловал наказание и заменил его на условное. В этом сезоне «Милан» вернули в Лигу Европы, правда, из своей группы он все равно не вышел.

Из других клубов, которые были исключены из-за несоблюдения ФФП – московское «Динамо», «Бурсаспор» и «Экранас». Дело «Сити» может стать самым громким среди них.

У «Челси» тоже проблемы

Лондонский клуб наказали трансферным запретом, но совсем по другой причине. «Челси» нарушил правила при подписании молодых игроков, и теперь не сможет регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон.

Команда уже проиграла апелляцию в ФИФА, но теперь может подать ее в Спортивный арбитражный суд.

От апелляции «Челси» во многом зависит один из главных потенциальных трансферов лет: уход Азара в «Реал». В случае, если запрет начнет действовать уже летом, клуб просто не сможет найти замену своему лидеру.

ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков. На очереди – «Ман Сити»