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    «Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов

    Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии. В предмете разбирательств найдены нарушения.

    Как пишет NY Times, следственный орган УЕФА запросит дисквалифицировать «Сити» в Лиге чемпионов как минимум на сезон. В частности, клуб обвиняют в предоставлении недостоверных документов финансовой отчетности.

    • В 2014 году «Сити» уже получал наказание за противозаконную финансовую деятельность.
    • Тогда клуб оштрафовали и ввели ограничения на трансферы.
    • «Манчестер Сити» нынешние обвинения в свой адрес отвергает.

    Источник: NY Times

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    Сегодня, 21:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +875

      Tsigan 2 минуты назад

      Если их отстранят я буду счастлив без ума, а вместе с ними и псж заодно.

      0
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      Рейтинг: +1130

      richi 7 минут назад

      Платини нужно было вовремя отстранить от руководства футболом, что бы не было этого бреда фэрплэй.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5757

      Eddyson 7 минут назад

      Семьям чиновников УЕФА тоже хочется жить красиво, придется шейхам помочь осуществить их скромные мечты и желания.

      1
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      Рейтинг: +27

      .LEON 14 минут назад

      если так пошло надо лишить тогда чемпионства м с

      0
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      Рейтинг: +297

      Томик > .LEON 6 минут назад

      Зачем так жёстко. Двух очков лишить и всё.

      0
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      Рейтинг: +1166

      ухоженный крокодил 31 минуту назад

      Нефтяных в топку!

      0
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      Рейтинг: +119

      Shotlandets86 39 минут назад

      Давно пора.

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