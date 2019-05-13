«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов

Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии. В предмете разбирательств найдены нарушения.

Как пишет NY Times, следственный орган УЕФА запросит дисквалифицировать «Сити» в Лиге чемпионов как минимум на сезон. В частности, клуб обвиняют в предоставлении недостоверных документов финансовой отчетности.