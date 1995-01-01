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    Don Balon: Рамос выступил против перехода Погба в «Реал»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос обсудил с президентом клуба Флорентино Пересом возможный трансфер хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Как сообщает Don Balon, испанский защитник просит не покупать француза, поскольку его приход может негативно отразиться на атмосфере в раздевалке.

    Кроме того, Рамос предупредил Переса, что Погба, скорее всего, будет себя вести, как Гарет Бэйл, особенно если к нему будет особое отношение со стороны главного тренера команды Зинедина Зидана.

    «Реал» был готов заплатить за полузащитника «МЮ» 150 миллионов евро, а английский клуб требовал 188 миллионов.

    Источник: Don Balon

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +467

      VVadic 19 минут назад

      Мистер Дон ещё не подох от желтухи?

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      Рейтинг: +7

      fedorgavrilov 30 минут назад

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь[][][][][][] ---- http://most.tk/nnblog

      -1
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      Рейтинг: +6792

      Cules2013 59 минут назад

      Дон Ган*он - известный жёлтый источник. Не удивлюсь, если вся новость сплошной фейк.
      188 млн за Погба? МЮ его и за 150 будет продать за счастье))) Да и Реалу он не нужен, не как игрок, а как личность. На таких игроках крепкую команду не построишь.

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      Рейтинг: +246

      PFC CSKA MOSCOW 1 час назад

      Пусть в жувентус обратно шурует, самое место там

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      Рейтинг: +2525

      ivan-football-fan 1 час назад

      ...оно и понятно: двум говнюкам в одной команде будет ТЕСНОВАТО!))))

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      Рейтинг: +1582

      Masteralex > ivan-football-fan 1 час назад

      Рамос может быть и гавнюк, но не мудак, а вот Погба самый настоящий мудак, таким точно не место в Реале

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