Don Balon: Рамос выступил против перехода Погба в «Реал»

Капитан «Реала» Серхио Рамос обсудил с президентом клуба Флорентино Пересом возможный трансфер хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает Don Balon, испанский защитник просит не покупать француза, поскольку его приход может негативно отразиться на атмосфере в раздевалке.

Кроме того, Рамос предупредил Переса, что Погба, скорее всего, будет себя вести, как Гарет Бэйл, особенно если к нему будет особое отношение со стороны главного тренера команды Зинедина Зидана.

«Реал» был готов заплатить за полузащитника «МЮ» 150 миллионов евро, а английский клуб требовал 188 миллионов.