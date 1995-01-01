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    Diario: игроки «Барселоны» выступили против покупки Гризманна

    Переход нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» может не состояться, сообщает Diario Sport.

    По информации издания, против трансфера выступили футболисты каталонского клуба. Сообщается, что 28-летний француз испортил себе репутацию, устроив шоу вокруг возможного перехода в «Барселону» прошлым летом.

    В результате игроки сине-гранатовых, которым изначально нравилась идея покупки Гризманна, изменили о нем мнение. Также считается, что футболисты не видят ему места в текущем составе.

    Источник: Diario Sport

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6794

      Cules2013 6 минут назад

      1. Неизвестно, насколько эта информация достоверна.
      2. Гризманну без проблем найдётся место в основе при мёртвом Коуте, стареющем Суарезе и деревянном Дембеле.
      3. Да, шоу по поводу перехода - это была тупая идея.
      4. Игроки Барселоны - не спортивный директор, и оне они ставят подписи под контрактом, не они платят зарплату, а клуб.
      5. Хорошо. Допустим, что это всё правда. Гризманна не возьмём. Кто запасной вариант? Йовича уже вроде как Реал забрал...

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      Рейтинг: +1357

      SarJr 42 минуты назад

      Бред какой то, полный причём. Можно подумать, они бы сами на его месте так не поступили....

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      Рейтинг: +5698

      KLIM777 51 минуту назад

      там пол команды гризманов) все верно

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      Рейтинг: +5662

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Да и правильно делают, один раз уже засал переходить, а в этом сезоне и вовсе тень тенью, да еще и окажется копией Коута

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      Рейтинг: +330

      Tyler_Stark > Skull_Boy 45 минут назад

      Просто не захотел подставлять клуб которому благодарен

      1
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      Рейтинг: +5201

      mihail200606 1 час назад

      Игрокам барсы после двух таких вылетов подряд из ЛЧ можно и помолчать..

      4
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      Рейтинг: +10919

      ВетеR 1 час назад

      Возможно они правы !

      0
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      Рейтинг: +12857

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это к лучшему для Гризманна.

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