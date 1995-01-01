Diario: игроки «Барселоны» выступили против покупки Гризманна

1. Неизвестно, насколько эта информация достоверна.
2. Гризманну без проблем найдётся место в основе при мёртвом Коуте, стареющем Суарезе и деревянном Дембеле.
3. Да, шоу по поводу перехода - это была тупая идея.
4. Игроки Барселоны - не спортивный директор, и оне они ставят подписи под контрактом, не они платят зарплату, а клуб.
5. Хорошо. Допустим, что это всё правда. Гризманна не возьмём. Кто запасной вариант? Йовича уже вроде как Реал забрал...
Переход нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» может не состояться, сообщает Diario Sport.
По информации издания, против трансфера выступили футболисты каталонского клуба. Сообщается, что 28-летний француз испортил себе репутацию, устроив шоу вокруг возможного перехода в «Барселону» прошлым летом.
В результате игроки сине-гранатовых, которым изначально нравилась идея покупки Гризманна, изменили о нем мнение. Также считается, что футболисты не видят ему места в текущем составе.