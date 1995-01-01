Diario: игроки «Барселоны» выступили против покупки Гризманна

Переход нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» может не состояться, сообщает Diario Sport.

По информации издания, против трансфера выступили футболисты каталонского клуба. Сообщается, что 28-летний француз испортил себе репутацию, устроив шоу вокруг возможного перехода в «Барселону» прошлым летом.

В результате игроки сине-гранатовых, которым изначально нравилась идея покупки Гризманна, изменили о нем мнение. Также считается, что футболисты не видят ему места в текущем составе.