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    «Хотелось бы уехать за рубеж». Алексей Миранчук – о карьере за границей, ситуации Фернандеша и переезде от брата

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил главные темы.

    «Мне интересна жизнь футболистов, играющих за рубежом. Когда-нибудь мне хотелось бы уехать самому – хочу узнать, как всe это происходит. Я смотрю, как ведут себя иностранцы, когда приезжают к нам. Им же тоже тяжело, но они устраивают свой быт.

    Тот же Неймар берeт с собой пять-шесть бразильцев, поваров и вне тренировок они устраивают ему досуг. У нас то же самое с Джеффом.

    Поэтому, мне кажется, что в первый сезон можно забрать своих кентов, чтобы они помогали освоиться. Я бы взял с собой друзей. А поваров из Баковки Юрий Палыч не отдаст.

    Можно поставить себя на сторону Ману. Когда у вас с клубом нет конкретики в отношениях, тяжело себя мотивировать. Со стороны, наверное, болельщикам может показаться, что где-то он может недобежать. Но, как бы ни старался, неопределeнность всe равно влияет на тебя изнутри. Я бы себя тоже чувствовал не на 100%.

    Я принял решение съехать. У Антона личная жизнь, было неловко третьим в квартире. Да и вообще, мы взрослые ребята! Переехал сам, потому что странно было бы их выгонять, так ведь? Далековато живeм друг от друга, я теперь около мамы. Теперь вижусь с ней побольше. Заглядываю иногда к Антоше: как атмосфера, как обстановка. По холодильнику пошарюсь.

    Да мы уже переросли это, наверное. 23 года всe-таки, нужно строить личную жизнь каждому. Мы как-то даже и не заметили этот момент, когда это всe пришло. Но мы постоянно на связи, всегда видимся. Просто не живем вместе», – сказал хавбек.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 5 голов и отдал 13 ассистов в 41 матче всех турниров.
    • За 2 тура до конца сезона «Локомотив» занимает 2 место в турнирной таблице. Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом.

    Источник: «Чемпионат»

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