Isport.cz: «Спартак» сделал предложение о трансфере Соучека

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
Полузащитник «Славии» Томаш Соучек может перейти в «Спартак», сообщает Isport.cz.
По информации источника, московский клуб уже сделал предложение о трансфере 24-летнего футболиста. Сумма возможной сделки пока неизвестна.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в шесть миллионов евро.
- В текущем сезоне Соучек сыграл 45 матчей в составе «Славии», забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.
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