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    Isport.cz: «Спартак» сделал предложение о трансфере Соучека

    Полузащитник «Славии» Томаш Соучек может перейти в «Спартак», сообщает Isport.cz.

    По информации источника, московский клуб уже сделал предложение о трансфере 24-летнего футболиста. Сумма возможной сделки пока неизвестна.

    • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в шесть миллионов евро.
    • В текущем сезоне Соучек сыграл 45 матчей в составе «Славии», забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Isport.cz

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      fedorgavrilov 30 минут назад

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

      -1
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      Рейтинг: +19285

      gol_kak_sokol 34 минуты назад

      Защитники нужны, а полу хватает.

      0
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      Рейтинг: +1056

      zritelx 44 минуты назад

      С приходом нового спортивного директора вектор комплектования полузащиты Спартака будет по всей видимости ориентирован на западные и восточно-европейские клубы.

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      Рейтинг: +4457

      piligrim1986 53 минуты назад

      тоже кстати хороший вариант

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      Рейтинг: +2250

      Fan Loko mik 54 минуты назад

      Вроде бы неплохой игрок. Славия в этом году навела шороху...

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